Presidente iraní dice que asesinato de Jamenei legitima vengarse de “los instigadores”

El presidente iraní Masud Pezeshkian aseguró que el asesinato del ayatola Alí Jamenei es una “declaración de guerra a los musulmanes” y que por tanto, es válido tomar acciones en contra de Israel y Estados Unidos.

“La República Islámica de Irán considera su deber y derecho legítimo vengarse de los autores e instigadores de este crimen histórico”, dijo a través de un comunicado compartido por la televisión estatal.

Pezeshkian asumió el liderazgo del país tras la muerte del ayatola junto a un consejo formado por el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, y un jurista del Consejo de los Guardianes, mientras dure, lo que han llamado el “periodo de transición”.

Hace algunas horas, medios iraníes confirmaron la muerte de Jamenei, después de un ataque en que al menos cuatro edificios del complejo del líder supremo en Teherán fueron impactados durante los bombardeos.

El anuncio ya había sido adelantado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien señaló en su red social Truth: “Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios”.

Además, dijo que los bombardeos continuarán ininterrumpidamente en Irán durante la semana o hasta que sea necesario para “lograr la paz en Medio Oriente y de hecho, en el mundo”.