SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Presidente iraní dice que asesinato de Jamenei legitima vengarse de “los instigadores”

    Masud Pezeshkian asumió el liderazgo de un "periodo de transición" tras confirmarse la muerte del ayatola.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Créditos: Presidencia de Irán

    El presidente iraní Masud Pezeshkian aseguró que el asesinato del ayatola Alí Jamenei es una “declaración de guerra a los musulmanes” y que por tanto, es válido tomar acciones en contra de Israel y Estados Unidos.

    “La República Islámica de Irán considera su deber y derecho legítimo vengarse de los autores e instigadores de este crimen histórico”, dijo a través de un comunicado compartido por la televisión estatal.

    Pezeshkian asumió el liderazgo del país tras la muerte del ayatola junto a un consejo formado por el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, y un jurista del Consejo de los Guardianes, mientras dure, lo que han llamado el “periodo de transición”.

    Hace algunas horas, medios iraníes confirmaron la muerte de Jamenei, después de un ataque en que al menos cuatro edificios del complejo del líder supremo en Teherán fueron impactados durante los bombardeos.

    El anuncio ya había sido adelantado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien señaló en su red social Truth: “Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios”.

    Además, dijo que los bombardeos continuarán ininterrumpidamente en Irán durante la semana o hasta que sea necesario para “lograr la paz en Medio Oriente y de hecho, en el mundo”.

    Lee también:

    Más sobre:IránEstados UnidosIsraelMasud PezeshkianAlí Jamenei

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bélgica incauta un presunto barco de la ‘flota fantasma’ de Rusia tras operación conjunta con Francia

    Trump advierte a Irán si toma posibles represalias: “Los golpearemos con una fuerza nunca antes vista”

    Mercado Libre sumó 978 trabajadores a su dotación en Chile en 2025

    La mención a José Antonio Kast en los menores resultados de Western Union

    El ránking de las inmobiliarias con mayores ventas en 2025: lideran Ingevec, Paz y Santolaya

    Las reservadas cifras con las que la actual administración se despide de Codelco

    Lo más leído

    1.
    Operaciones de sabotaje rusas en Europa: Advierten que Moscú estaría enviando migrantes a través de túneles

    Operaciones de sabotaje rusas en Europa: Advierten que Moscú estaría enviando migrantes a través de túneles

    2.
    Departamento de Justicia de EE.UU. afirma que Cilia Flores sería la estratega de la organización criminal junto a Maduro

    Departamento de Justicia de EE.UU. afirma que Cilia Flores sería la estratega de la organización criminal junto a Maduro

    3.
    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    4.
    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán

    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Temblor hoy, domingo 1 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 1 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lo que tienes que saber: domingo 1 de marzo

    Lo que tienes que saber: domingo 1 de marzo

    Declaran alerta roja en Curepto por incendio forestal cercano a sectores poblados

    Declaran alerta roja en Curepto por incendio forestal cercano a sectores poblados

    Temblor hoy, domingo 1 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, domingo 1 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cristián Vial: “Desde el primer minuto el gobierno tiene que dar señales en seguridad que generen un cambio, y la opinión pública tiene que percibirlo”

    El cable que terminó por dinamitar las confianzas entre Kast y Boric

    Mercado Libre sumó 978 trabajadores a su dotación en Chile en 2025
    Negocios

    Mercado Libre sumó 978 trabajadores a su dotación en Chile en 2025

    La mención a José Antonio Kast en los menores resultados de Western Union

    El ránking de las inmobiliarias con mayores ventas en 2025: lideran Ingevec, Paz y Santolaya

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo
    Tendencias

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    Javier Frana, capitán de Copa Davis de Argentina: “El torneo está extraordinario; se nota el corazón que le ponen”
    El Deportivo

    Javier Frana, capitán de Copa Davis de Argentina: “El torneo está extraordinario; se nota el corazón que le ponen”

    Un apellido que invita a soñar: los hermanos Maldonado lideran la lucha de las Diablas y los Diablos por meterse en el Mundial

    La inédita estadística que encumbra la leyenda de Fernando Zampedri en la UC

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra
    Tecnología

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Estos son los requisitos mínimos para jugar Death Stranding 2 en PC

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Rafael Araneda: “Intento cada día de Festival de Viña dar la mejor versión de mí, pero yo no puedo cambiar”

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Bélgica incauta un presunto barco de la ‘flota fantasma’ de Rusia tras operación conjunta con Francia
    Mundo

    Bélgica incauta un presunto barco de la ‘flota fantasma’ de Rusia tras operación conjunta con Francia

    Trump advierte a Irán si toma posibles represalias: “Los golpearemos con una fuerza nunca antes vista”

    Presidente iraní dice que asesinato de Jamenei legitima vengarse de “los instigadores”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras
    Paula

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago