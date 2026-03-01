Reportan muerte de familiares de Alí Jamenei en ofensiva de EE.UU. e Israel

Una compleja escalada sacude a Medio Oriente tras informaciones difundidas por la agencia iraní Fars, que aseguran que al menos cuatro miembros de la familia del líder supremo iraní, Alí Jamenei, murieron durante la operación de ataque conjunta de Israel y Estados Unidos contra Teherán.

Entre las víctimas se encontraría una de sus hijas, además de un nieto y un yerno, según fuentes citadas desde la oficina del ayatolá.

De acuerdo con el mismo reporte, otra nuera de Jamenei habría fallecido en un ataque previo ocurrido la mañana del sábado, elevando a cuatro el número de familiares directos muertos desde el inicio de la ofensiva, bautizada como “Furia Épica”.

Los bombardeos habrían comenzado a las 1.15 horas de la costa este de EE.UU., tras recibir la orden del presidente estadounidense Donald Trump.

Trump afirma la muerte del líder supremo

En paralelo, Trump anunció públicamente la muerte del propio Jamenei durante ataques dirigidos al “centro del poder” en Teherán, afirmación que posteriormente fue confirmada por Irán.

Según el mandatario, el líder iraní “no pudo eludir los sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo” desarrollados en coordinación con Israel.

“Ni él ni los demás líderes que han sido asesinados junto a él pudieron hacer nada”, sostuvo.

Jamenei -segundo líder de la República Islámica tras su fundador, Ruholá Jomeini- habría sido el objetivo central de una operación cuyo objetivo declarado por Washington es forzar un cambio de régimen en Irán y desmantelar el aparato de seguridad del régimen.

La ofensiva incluyó cientos de bombardeos contra ubicaciones consideradas por EE.UU. como “amenazas inminentes”, con foco en el sector militar y nuclear.

Represalias y ruptura del diálogo nuclear

Las autoridades iraníes denunciaron la ofensiva como una “agresión militar criminal” que viola los principios de la Carta de la ONU, y respondieron con ataques en represalia contra bases militares estadounidenses en países del Golfo, incluidos Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar.

El intercambio de ataques ocurre cuando Teherán negociaba con Estados Unidos un acuerdo sobre su programa nuclear, proceso que queda ahora virtualmente suspendido.