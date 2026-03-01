SUSCRÍBETE
    Mundo

    Medios iraníes confirman la muerte del líder supremo Alí Jamenei tras ataques de EE.UU. e Israel

    El régimen decretó 40 días de duelo nacional, mientras agencias oficiales ratifican que bombardeos alcanzaron instalaciones clave del complejo del ayatolá en Teherán.

    Por 
    Roberto Martínez
    Foto: el líder supremo iraní, Alí Jamenei, en una conferencia en Teherán, en Irán

    Medios estatales de Irán confirmaron este sábado la muerte del líder supremo, ayatolá Alí Jamenei, tras los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel registrados durante la mañana en Teherán.

    De acuerdo con los reportes oficiales, el fallecimiento fue corroborado por las agencias Tasnim y Fars.

    Según la información difundida, al menos cuatro edificios del complejo del líder supremo en Teherán fueron impactados durante los bombardeos, lo que habría provocado la muerte del ayatolá.

    Tras la confirmación oficial, las autoridades iraníes anunciaron 40 días de duelo público en todo el país.

    Anuncio previo de Trump y confirmación oficial

    Varias horas antes de la ratificación por parte de los medios iraníes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado en redes sociales que Jamenei había muerto como consecuencia de los ataques estadounidenses-israelíes.

    En ese momento, la información no contaba con confirmación independiente.

    La posterior validación por parte de Tasnim y Fars, ambas consideradas cercanas al aparato estatal iraní, dio carácter oficial al anuncio, marcando un punto de inflexión histórico en la República Islámica.

    Impacto político y regional

    Jamenei, máxima autoridad política y religiosa de Irán desde 1989, concentraba amplios poderes sobre el Estado, las Fuerzas Armadas y el sistema judicial.

    Su muerte ocurre en un contexto de máxima tensión regional, tras una ofensiva que Washington ha descrito como dirigida a objetivos estratégicos y de seguridad, mientras Teherán denuncia una agresión militar directa.

    La confirmación del fallecimiento del líder supremo abre un escenario de profunda incertidumbre tanto dentro de Irán como en Medio Oriente, con implicancias inmediatas para la estabilidad interna, la sucesión del poder y la evolución del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

