SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump confirma muerte de Jamenei tras masivo ataque de EE.UU. e Israel contra Irán

    Fuentes israelíes dijeron a medios de prensa que el cadáver del ayatolá había sido encontrado. Los ataques israelíes se centraron en funcionarios de alto rango y en la capacidad de misiles de Irán, mientras que los ataques estadounidenses se dirigieron a objetivos militares.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes

    El líder supremo iraní, Alí Jamenei, murió el sábado, producto de los ataques que Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado contra la República Islámica, apuntando a sus líderes y activos militares. Así lo dio a conocer el Presidente Donald Trump en sus redes sociales.

    Se reveló que el cadáver del ayatolá había sido encontrado. Imágenes satelitales mostraron una columna de humo y graves daños en el complejo de alta seguridad del ayatolá, pero durante horas se desconoció si él se encontraba o no en esas instalaciones. Sin embargo, horas después, el primer ministro israelí señaló que había “crecientes indicios” de que Jamenei fue asesinado y prometió que Israel atacará miles de objetivos del régimen en los próximos días.

    Este asalto corría el riesgo de desencadenar un conflicto más amplio con implicaciones para la economía global. Por su parte, Teherán tomó represalias disparando una serie de misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en toda la región, incluidas las de Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos.

    Foto: X (Twitter)

    El presidente Donald Trump afirmó haber lanzado una importante operación de combate, denominada Operación Furia Épica, para garantizar que los estadounidenses nunca se vieran amenazados por un Irán con armas nucleares. Instó a los iraníes a tomar el control del gobierno.

    Se esperaba que los fuertes ataques continuaran durante días, según fuentes que hablaron con The Wall Street Journal. Los ataques israelíes se centraron en funcionarios de alto rango y en la capacidad de misiles de Irán, mientras que los ataques estadounidenses se dirigieron a objetivos militares.

    Entre los objetivos se encontraban altos comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y funcionarios políticos, incluido el principal asesor Ali Shamkhani, el comandante del Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Iraní, Mohammad Pakpour, y el ministro de Defensa, Amir Nasirzadeh, según personas familiarizadas con el asunto que hablaron con el diario.

    Justo en el primer día laboral de la semana, oleadas de grandes explosiones sacudieron la capital iraní, Teherán, comenzando alrededor de las 9:00 hora local y continuaron hasta la noche. Testigos, que hablaron con el diario The New York Times, describieron escenas de caos en las calles donde la gente corría a buscar refugio, encontrar a sus seres queridos o huir de la ciudad.

    La Media Luna Roja iraní señaló que producto de los ataques en 24 de las 31 regiones del país el sábado 201 personas murieron y 747 resultaron heridas. Por su parte, la agencia estatal INRA, citando al Ministerio de Educación, informó que 85 personas habían muerto en un colegio de educación básica de niñas en Minab.

    Ataque de Estados Unidos e Israel en Irán: objetivos, alcance y puntos golpeados

    Tras los ataques de Estados Unidos e Israel, Irán disparó oleadas de misiles balísticos contra este último, donde las autoridades solo reportaron heridos leves, lo que provocó explosiones mientras las defensas aéreas israelíes intentaban repelerlos. Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Baréin y Kuwait, países que cuentan con bases militares estadounidenses, informaron haber sido atacados, al igual que Jordania. La caída de escombros de un ataque con misiles balísticos iraníes causó la muerte de al menos una persona en los Emiratos, según su gobierno.

    Por otro lado, los combates paralizaron el transporte marítimo por el estrecho de Ormuz, vía por la que pasa una quinta parte del suministro mundial de petróleo, según compañías navieras y la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim, citadas por el diario The New York Times. Se preveía que esto provocara un alza los precios del petróleo. La Administración Marítima de Estados Unidos recomendó a los buques evitar el golfo Pérsico, incluido el estrecho, y la Guardia Revolucionaria de Irán declaró que el estrecho era peligroso para el tráfico comercial, informó Tasnim.

    Trump había amenazado con un ataque durante semanas, afirmando previamente que estaba considerando ataques limitados para obligar a Irán a aceptar las condiciones estadounidenses de un acuerdo que restringiera su programa nuclear. En cambio, emprendió una estrategia mucho más ambiciosa y potencialmente más peligrosa, dijo The New York Times

    El Presidente dijo en un video publicado en Truth Social el sábado que además de atacar el programa nuclear de Irán, Estados Unidos también “arrasaría su industria de misiles”, “aniquilaría su armada” y permitiría el derrocamiento del régimen, argumentando que Irán se había negado a llegar a un acuerdo que hubiera evitado la guerra.

    Netanyahu, se hizo eco del llamado a los iraníes para derrocar al gobierno y dijo el sábado que había llegado el momento de que el pueblo iraní “se deshaga del yugo de la tiranía y cree un Irán libre y que busque la paz”.

    Advertencias previas

    Los ataques estadounidenses se llevaron a cabo con aviones de ataque desde bases y portaaviones en todo Medio Oriente. Las autoridades afirmaron que el objetivo inicial fueron los activos militares iraníes . El ejército israelí afirmó haber atacado unos 500 objetivos en todo Irán, incluyendo emplazamientos de misiles balísticos y sistemas antiaéreos.

    Abbas Araghchi prometió que el ejército iraní “dará a los agresores la lección que merecen”. Añadió que, al atacar a Irán, Trump solo estaba sirviendo a los intereses de Israel.

    Los analistas advirtieron que la lucha podría fácilmente degenerar en una guerra prolongada sin una salida clara. Muchos líderes mundiales instaron a la moderación e incluso se programó para el sábado una reunión del Consejo de Seguridad a instancias de Francia. Países como Canadá y Australia respaldaron la acción estadounidense. Mientras que China exigió el cese inmediato de la escalada militar.

    Por su parte, el gobierno de Chile condenó “los ataques contra Irán perpetrados por Estados Unidos en conjunto con Israel, así como la respuesta del régimen iraní contra Israel y países del Golfo”. “Estas acciones, en un contexto regional altamente tensionado, pueden tener consecuencias para la estabilidad de la región y la seguridad internacional”, dijo en un comunicado.

    Trump sugirió que el conflicto podría terminar con el levantamiento de los iraníes contra su gobierno autoritario. “Será suyo”, dijo Trump, dirigiéndose al público iraní. “Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”.

    Un funcionario que habló con la agencia Reuters reveló que antes del ataque estadounidense contra Irán, Trump recibió informes que no solo contenían evaluaciones contundentes sobre el riesgo de grandes bajas estadounidenses, sino que también promocionaban la perspectiva de un cambio generacional en Medio Oriente a favor de los intereses estadounidenses.

    Los informes del equipo de seguridad nacional de Trump ayudan a explicar cómo el presidente decidió llevar a cabo lo que podría considerarse la operación militar estadounidense más riesgosa desde la invasión de Irak en 2003.

    Antes de los ataques, Trump recibió múltiples informes de funcionarios, entre ellos el director de la CIA, John Ratcliffe, el general estadounidense Dan Caine, el presidente del Estado Mayor Conjunto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

    Otro reporte de Reuters indicó que en el período previo a los ataques, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos evaluó que incluso si Jamenei, moría en la operación, probablemente sería reemplazado por figuras de línea dura del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), dijeron dos fuentes informadas sobre la información de inteligencia.

    Mick Mulroy, ex subsecretario adjunto de defensa para Oriente Medio y oficial de la CIA, declaró: “Los ataques de Estados Unidos e Israel parecen ser maximalistas, ya que no solo apuntaron al programa nuclear y balístico, sino también a objetivos del régimen, exigiendo específicamente un cambio de régimen”. Añadió: “Esto constituye, por definición, una amenaza existencial para el régimen. Nada estará fuera de su alcance”.

    Esa ambición preocupa a los estados del Golfo Pérsico, cuyas ciudades cosmopolitas e infraestructura petrolera clave se encuentran al otro lado del mar de Irán. Muchos tienen que lidiar con sus propias poblaciones inquietas y temen el contagio y el caos si cae el régimen iraní. Otro importante aliado de Estados Unidos, Turquía, también teme tener otra zona de conflicto en sus fronteras.

    En esa línea, Colin Clarke, director ejecutivo del think tank, Soufan Center dijo que “para Irán, esta guerra es existencial”. “Y por ello, preveo que Teherán activará cualquier célula durmiente que tenga en Occidente para dificultarles la situación a Estados Unidos e Israel. Hezbolá y otros actores podrían intentar perpetrar ataques en Europa, Norteamérica, etc”, escribió en X.

    Israel y Estados Unidos decidieron derrocar al régimen iraní después de llegar a un entendimiento de que no podrían lograr sus objetivos mediante negociaciones, dijo a The Wall Amir Avivi, un ex alto funcionario de seguridad israelí cercano al gobierno israelí.

    “El objetivo es un cambio de régimen total”, dijo Avivi. “No sorprende que el ataque incluya todos los centros de gobierno, no solo instalaciones militares y nucleares”.

    Los funcionarios estadounidenses aún no han delineado un plan sobre quién tomaría el control de Irán en caso de que el régimen caiga, porque la muerte de Jamenei no significa el colapso del régimen. Tampoco sabían cómo evitar una lucha de poder caótica entre las facciones dentro del régimen iraní y su oposición dividida.

    Más sobre:IránAlí JameneiTeheránEstados UnidosDonald TrumpataqueIsraelBenjamin Netanyahu

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Medios iraníes confirman la muerte del líder supremo Alí Jamenei tras ataques de EE.UU. e Israel

    El incierto futuro que se espera tras los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán

    Alí Jamenei, el líder con el poder absoluto

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Irán anuncia nuevas oleadas de la Operación “Promesa Verdadera 4” en respuesta a ataques de EE.UU. e Israel durante negociaciones nucleares

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Lo más leído

    1.
    Operaciones de sabotaje rusas en Europa: Advierten que Moscú estaría enviando migrantes a través de túneles

    Operaciones de sabotaje rusas en Europa: Advierten que Moscú estaría enviando migrantes a través de túneles

    2.
    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    3.
    Grandes petroleras suspenden envíos vía Ormuz tras ataque a Irán

    Grandes petroleras suspenden envíos vía Ormuz tras ataque a Irán

    4.
    Emiratos Árabes Unidos ordena la evacuación del Burj Khalifa tras el ataque con misiles iraníes

    Emiratos Árabes Unidos ordena la evacuación del Burj Khalifa tras el ataque con misiles iraníes

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Declaran alerta roja en Curepto por incendio forestal cercano a sectores poblados

    Declaran alerta roja en Curepto por incendio forestal cercano a sectores poblados

    A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming

    Hasta 35° este sábado: Avisan sobre altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la RM

    Hasta 35° este sábado: Avisan sobre altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la RM

    Combaten incendio en basural de Maipú con riesgo de propagación a viviendas
    Chile

    Combaten incendio en basural de Maipú con riesgo de propagación a viviendas

    Declaran alerta roja en Curepto por incendio forestal cercano a sectores poblados

    Ofensiva de EEUU e Israel: OPE valora esfuerzo por “restablecer la seguridad nuclear” y condena ataques iraníes

    Andes Iron presenta recurso de reclamación para impugnar rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga
    Negocios

    Andes Iron presenta recurso de reclamación para impugnar rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga

    El Grito de Munch: más y mejores empleos

    Arturo Porzecanski: “Ahora la gente quiere en Chile a alguien que patee el tablero, pero en una dirección constructiva”

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo
    Tendencias

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    Javier Frana, capitán de Copa Davis de Argentina: “El torneo está extraordinario; se nota el corazón que le ponen”
    El Deportivo

    Javier Frana, capitán de Copa Davis de Argentina: “El torneo está extraordinario; se nota el corazón que le ponen”

    Un apellido que invita a soñar: los hermanos Maldonado lideran la lucha de las Diablas y los Diablos por meterse en el Mundial

    La inédita estadística que encumbra la leyenda de Fernando Zampedri en la UC

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra
    Tecnología

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Estos son los requisitos mínimos para jugar Death Stranding 2 en PC

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Rafael Araneda: “Intento cada día de Festival de Viña dar la mejor versión de mí, pero yo no puedo cambiar”

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    El incierto futuro que se espera tras los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán
    Mundo

    El incierto futuro que se espera tras los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán

    Alí Jamenei, el líder con el poder absoluto

    Trump confirma muerte de Jamenei tras masivo ataque de EE.UU. e Israel contra Irán

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras
    Paula

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago