Trump advierte a Irán si toma posibles represalias: “Los golpearemos con una fuerza nunca antes vista”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia contra Irán ante la posibilidad de tomar represalias ante la ofensiva que el país norteamericano e Israel concretaron durante este sábado.

Mediante una publicación en la plataforma Truth Social, el líder de la Casa Blanca manifestó que “Irán acaba de declarar que hoy (domingo) va a golpear muy fuerte, más fuerte que nunca”.

“Sin embargo, más les vale no hacerlo, porque si lo hacen, ¡los golpearemos con una fuerza nunca antes vista! “, cerró.

La advertencia de Donald Trump se da luego de que Irán confirmara que el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, murió a los 86 años, en medio de los ataques concretados por Estados Unidos e Israel este sábado.

Junto con ello, la agencia iraní Fars aseguró que al menos cuatro miembros de la familia del fallecido líder supremo murieron en la operación de ataque conjunta de Israel y Estados Unidos.

Dicha ofensiva motivó una serie de reacciones de parte de Irán, que concretó ataques en contra de bases militares norteamericanas ubicadas en países de Oriente Medio e Israel.

En paralelo, tras confirmarse la muerte del ayatolá, las autoridades iraníes decretaron 40 días de duelo público en todo el país, mientras que se nombró a Alireza Arafi (66) como tercer miembro del consejo interino que liderará al país.

Este domingo, además, el presidente iraní Masud Pezeshkian aseguró que el asesinato del ayatolá era una “declaración de guerra a los musulmanes”, por lo que calificó de válido el tomar acciones contra Israel y Estados Unidos.

“La República Islámica de Irán considera su deber y derecho legítimo vengarse de los autores e instigadores de este crimen histórico”, sostuvo.