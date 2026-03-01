Irán anuncia nuevas oleadas de la Operación “Promesa Verdadera 4” en respuesta a ataques de EE.UU. e Israel durante negociaciones nucleares

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) anunció este sábado el inicio de la tercera y cuarta oleada de la Operación “Promesa Verdadera 4”, una ofensiva de represalia contra objetivos de Estados Unidos e Israel, tras los bombardeos ejecutados durante esta jornada en múltiples ciudades de Irán, en momentos en que se desarrollaban negociaciones nucleares entre Teherán y Washington con mediación de Omán.

A través de una declaración difundida durante la madrugada del domingo (hora local), la oficina de Relaciones Públicas del IRGC afirmó que los ataques “están golpeando de forma continua extensos objetivos militares y de seguridad estadounidenses y sionistas, con misiles más avanzados y de mayor precisión que los utilizados en Promesa Verdadera 3”.

El comunicado añade que las fuerzas iraníes están preparadas para dirigir ataques contra posiciones enemigas fijas y móviles en la región, utilizando tanto misiles como drones.

Ofensiva naval y ataques previos

De igual modo, el IRGC informó que un barco estadounidense identificado como MST habría sido “impactado severamente” por misiles de la Armada iraní, en lo que calificó como una respuesta directa a la agresión conjunta de Estados Unidos e Israel, información que ha sido desmentida por el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM).

Los ataques, según Irán, se extendieron a ciudades de 24 provincias, afectando tanto instalaciones defensivas como sitios civiles, apenas dos días antes de la nueva ronda de conversaciones programada en Viena sobre el programa nuclear iraní. Esta reunión sería el cuarto encuentro del mes entre representantes de ambos países.

La tercera ronda se había desarrollado el jueves en Ginebra, donde el ministro iraní Abbas Araghchi y su contraparte omaní Badr bin Hamad Al Busaidi, quien actúa como mediador en todas las negociaciones, destacaron avances en las conversaciones. Ese clima de expectativa quedó abruptamente interrumpido tras los bombardeos del fin de semana.

Teherán denuncia violación a la soberanía

En una declaración oficial, Araghchi sostuvo que este 28 de febrero “Estados Unidos y el régimen israelí violaron de manera flagrante la soberanía nacional y la integridad territorial de la República Islámica de Irán”, al atacar instalaciones defensivas y sitios civiles en varias ciudades del país.

El canciller subrayó que las ofensivas aéreas constituyen “una clara violación del Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas” y equivalen a “una agresión armada abierta” contra Irán.

El gobierno iraní advirtió que responderá “con firmeza y legitimidad” conforme al derecho internacional.

Protestas en ciudades iraníes

Según reporta la Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA), tras los ataques, ciudadanos en diversas ciudades de Irán realizaron “manifestaciones espontáneas para expresar su indignación” ante lo que consideran una “guerra de agresión” por parte de Estados Unidos e Israel.

Imágenes difundidas por medios estatales mostraron concentraciones nocturnas con consignas de apoyo a las fuerzas armadas y en rechazo a la intervención extranjera.

No obstante, se han difundido registros audiovisuales que muestran a personas celebrando ante la noticia de la supuesta muerte del Ayatolá Alí Jamenei, lo cual aún no ha sido confirmado por Teherán.

Mientras tanto, la escalada militar mantiene en suspenso el futuro de las negociaciones nucleares, un proceso que hasta el jueves mostraba avances, pero que ahora enfrenta su mayor crisis desde el reinicio del diálogo en febrero.