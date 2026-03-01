Quién es Alireza Arafi, el tercer miembro del consejo interino que liderará Irán tras la muerte de Jamenei

El ayatolá Alireza Arafi (66) fue nombrado este domingo como tercer miembro del Consejo de Liderazgo de Irán, un organismo interino que liderará al país tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei.

Así, Arafi se integra al organismo ya compuesto por el presidente Masud Pezeshkian y el jefe del Poder Judicial Golamhosein Mohseni Eyei.

Alireza Arafi es un jurista del Consejo de los Guardianes. Es clérigo y jurista chií, quien actualmente ejercía como presidente del Centro de Gestión de los Seminarios Islámicos del país, miembro del Consejo de Guardianes y segundo vicepresidente de la Asamblea de Expertos para el Liderazgo.

Los medios iraníes describen a Arafi como alguien que “encarna el entrelazamiento entre la autoridad religiosa y la influencia política que define la estructura de poder” local.

De esta forma, el consejo queda completo para liderar el “periodo de transición” tras la muerte de Jamenei, quien se mantuvo 37 años en el poder.

Por lo pronto, la legislación iraní establece que el organismo encarado de escoger al próximo líder supremo del país es la Asamblea de Expertos, que es compuesta por 88 clérigos, que se elige en las urnas cada cuatro años. La última ocasión en que se realizaron elecciones fue en marzo de 2024.

El nombramiento ocurre solo horas después de que Estados Unidos e Israel concretaran una ofensiva militar en Irán, la que derivó en la muerte del líder supremo del país, Alí Jamenei.

La muerte de Jamenei motivó la declaración de duelo público en todo el país; y que el propio presidente iraní Masud Pezeshkian sostuviera que el asesinato del ayatolá era “una declaración de guerra a los musulmanes”.

“La República Islámica de Irán considera su deber y derecho legítimo vengarse de los autores e instigadores de este crimen histórico”, indicó este domingo, al momento en que validó el tomar acciones contra Israel y Estados Unidos.