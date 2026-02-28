Grandes petroleras suspenden envíos vía Ormuz tras ataque a Irán

El buque petrolero Mesdar en el estrecho de Ormuz buque petrolero Mesdar en el estrecho de Ormuz. Foto: archivo

Varias grandes petroleras y casas comerciales de hidrocarburos han suspendido los envíos de crudo, combustible y gas natural licuado a través del Estrecho de Ormuz después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán y Teherán anunciara el cierre de la navegación, según informaron fuentes comerciales el sábado a la agencia Reuters.

“Nuestros barcos permanecerán en el mismo lugar durante varios días”, declaró un alto ejecutivo de una importante oficina comercial a la agencia. Las imágenes satelitales de los rastreadores de petroleros mostraron buques amontonados junto a grandes puertos, como Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos, sin poder transitar por Ormuz.

Múltiples buques en la zona han recibido una transmisión de la Guardia Revolucionaria de Irán indicando que “ningún barco puede pasar por el Estrecho de Ormuz”, según declaró a Reuters un funcionario de la misión naval de la Unión Europea en la región, Aspides.

Vista aérea del puerto de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, en el estrecho de Ormuz. Foto: archivo

Instrucciones de seguridad

A esto, la Armada del Reino Unido afirmó que las órdenes de Irán no eran legalmente vinculantes y recomendó a los buques que transitaran con precaución. También, la asociación de petroleros Intertanko informó que la Armada de Estados Unidos había advertido contra la navegación en la zona —todo el Golfo, el Golfo de Omán, el Mar Arábigo del Norte y el Estrecho de Ormuz—, alegando que no podía garantizar la seguridad del transporte marítimo.

De igual manera, el Ministerio de Transporte Marítimo de Grecia recomendó a los buques evitar el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el estrecho de Ormuz, tras la escalada militar en la zona.

Alrededor del 20 % del petróleo mundial procedente de productores como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait e Irán pasa por Ormuz, así como grandes volúmenes de gas natural licuado procedentes de Catar.

Catorce buques metaneros han mostrado indicios de desaceleración, giros o paradas en Ormuz o sus alrededores, según afirmó Laura Page, de la consultora Kpler, a la agencia, quien añadió que es probable que el número aumente, lo que supondría un riesgo para las exportaciones cataríes de GNL.