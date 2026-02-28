China pide frenar la escalada tras los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán

China expresó este sábado su “profunda preocupación” por los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán y llamó a detener de inmediato las operaciones para evitar una mayor escalada en Oriente Medio.

En un breve comunicado, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que Pekín considera que “la soberanía nacional, la seguridad y la integridad territorial de Irán deben respetarse” y solicitó “prevenir un recrudecimiento aún mayor de las tensiones” y “reanudar el diálogo y las negociaciones”.

Ante preguntas de la prensa sobre los bombardeos lanzados el 28 de febrero, el vocero insistió en que China “pide el cese inmediato de las operaciones militares” y subrayó la necesidad de “mantener la paz y la estabilidad en Oriente Medio”.

Llamado urgente a los ciudadanos chinos

Horas antes, la embajada china en Irán había advertido a sus nacionales que extremen precauciones ante una situación de seguridad “extremadamente grave y compleja”. Según el diario oficial Global Times, no se tiene constancia de fallecidos o heridos entre la comunidad china en territorio iraní.

En un comunicado difundido en su página web tras el “ataque militar”, la misión diplomática recomendó a los ciudadanos chinos “seguir de cerca la situación, mantener la calma, estar alerta, reforzar sus precauciones de seguridad, tomar medidas inmediatas de evacuación de emergencia y evitar ubicaciones sensibles y lugares concurridos”.

Ya el viernes, la legación había pedido a sus ciudadanos que abandonaran Irán “lo antes posible” y anunció que sus representaciones en la región brindarían asistencia para “reubicarlos mediante vuelos comerciales o rutas terrestres”.

China, aliado clave de Irán

Pekín reiteró recientemente que sigue de cerca la situación ante el “aumento significativo de los riesgos de seguridad externa” en Irán y aseguró que apoya al país en la “protección de su soberanía”, aunque hasta ahora no ha ido más allá del respaldo diplomático.

China es el aliado más poderoso de Irán y su principal socio comercial, concentrando en torno a un 30 % del comercio exterior iraní y cerca del 90 % de sus exportaciones de petróleo, por delante de Rusia e India.

Ambos países firmaron en 2021 un acuerdo de asociación estratégica integral que abarca cooperación económica, tecnológica, energética y en materia de seguridad.