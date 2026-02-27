SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    China recomienda a sus ciudadanos que salgan de Irán “lo antes posible” por las tensiones en la región

    Desde China apuntaron que el país hace frente “a un aumento significativo de los riesgos de seguridad externa”.

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo.

    El Gobierno de China ha recomendado este viernes a sus ciudadanos en Irán que abandonen el país “lo antes posible” ante el aumento de las tensiones, en medio del refuerzo del despliegue militar estadounidense en la región y las reiteradas amenazas del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, sobre un posible ataque contra Irán.

    El Ministerio de Exteriores chino ha señalado que el país hace frente “a un aumento significativo de los riesgos de seguridad externa”, antes de recomendar a sus ciudadanos que tampoco viajen por ahora al país asiático.

    Asimismo, ha subrayado que sus embajadas y consulados en Irán y los países vecinos darán “la asistencia necesaria” a los ciudadanos chinos que quieran salir del país a través de vuelos comerciales o rutas terrestres, según ha informado la agencia china de noticias Xinhua.

    El presidente estadounidense ha puesto sobre la mesa un posible “ataque limitado” a Irán para intentar forzar la mano de Teherán en las negociaciones --que el jueves tuvieron su tercera etapa en la ciudad suiza de Ginebra, con mediación de Omán--, mientras que Teherán ha resaltado que una acción de este tipo sería “un acto de agresión” que derivaría en una respuesta militar “decisiva” por parte de sus fuerzas.

    Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

    Hasta la fecha, Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la citada ofensiva, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018 por decisión del propio Trump.

    Más sobre:ChinaIránDonald TrumpEstados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministra Marisol Rojas Moya asumirá en marzo: Fernando Carreño Ortega se despide de la presidencia de Corte de Santiago

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    Presidente de Asociación de Gendarmes arremete contra el gobierno y señala que reforma a Gendarmería haría un “tremendo daño”

    Gobierno afirma que entregarán la Región de La Araucanía a la próxima administración con índices de violencia “a la extinción”

    Operaciones de sabotaje rusas en Europa: Advierten que Moscú estaría enviando migrantes a través de túneles

    Ministro Grau celebra cifras del mercado laboral: “Hemos superado la meta que nos pusimos como gobierno”

    Lo más leído

    1.
    La Casa Blanca anuncia que Melania Trump presidirá sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

    La Casa Blanca anuncia que Melania Trump presidirá sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde ver la rutina completa de Piare con P en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina completa de Piare con P en el Festival de Viña 2026

    Estos son los artistas que se presentan el viernes en la última noche del Festival de Viña 2026

    Estos son los artistas que se presentan el viernes en la última noche del Festival de Viña 2026

    Temblor hoy, viernes 27 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 27 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Ministra Marisol Rojas Moya asumirá en marzo: Fernando Carreño Ortega se despide de la presidencia de Corte de Santiago
    Chile

    Ministra Marisol Rojas Moya asumirá en marzo: Fernando Carreño Ortega se despide de la presidencia de Corte de Santiago

    China recomienda a sus ciudadanos que salgan de Irán “lo antes posible” por las tensiones en la región

    Dónde ver la rutina completa de Piare con P en el Festival de Viña 2026

    Ministro Grau celebra cifras del mercado laboral: “Hemos superado la meta que nos pusimos como gobierno”
    Negocios

    Ministro Grau celebra cifras del mercado laboral: “Hemos superado la meta que nos pusimos como gobierno”

    Complejo inicio de año para la economía chilena: en enero cae la producción industrial, las manufacturas y la minería

    El desempleo sube y la creación de nuevos puestos de trabajo se desacelera en trimestre noviembre-enero

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar
    Tendencias

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    ¿Tomar agua tibia realmente puede ayudarte a bajar de peso y tener beneficios? Esto dicen los científicos

    Esta respuesta en una entrevista de trabajo podría dejarte fuera del proceso, según una especialista en empleo

    Manuel Pellegrini y Darío Osorio conocen sus rivales: revisa las llaves de los octavos de final de la Europa League
    El Deportivo

    Manuel Pellegrini y Darío Osorio conocen sus rivales: revisa las llaves de los octavos de final de la Europa League

    Escándalo en Costa Rica: la agresión a Lionel Messi por parte de un fanático en partido del Inter Miami

    Un nuevo clásico europeo: Manchester City y Real Madrid se enfrentarán en los octavos de final de la Champions League

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Yandel cruza perreo y orquesta en experimento sinfónico que hace bailar a la Quinta Vergara
    Cultura y entretención

    Yandel cruza perreo y orquesta en experimento sinfónico que hace bailar a la Quinta Vergara

    El cantante español Antoñito Molina gana la Competencia internacional de Viña 2026

    Mon Laferte marca el peak de audiencia en Viña y se convierte en lo más visto en TV desde la nueva medición de rating

    China recomienda a sus ciudadanos que salgan de Irán “lo antes posible” por las tensiones en la región
    Mundo

    China recomienda a sus ciudadanos que salgan de Irán “lo antes posible” por las tensiones en la región

    Operaciones de sabotaje rusas en Europa: Advierten que Moscú estaría enviando migrantes a través de túneles

    Hillary Clinton afirma haber sido consultada por OVNIs y el “Pizzagate” en su comparecencia ante el Congreso sobre Epstein

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?