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    Alcalde de San Bernardo sufre agresión en operativo municipal: “Si esto le pasa a una autoridad, qué le puede pasar a cualquier vecino”

    Christopher White aprovechó la ocasión para hacer un llamado al gobierno hacia una mayor seguridad en la zona, específicamente con una mayor dotación de carabineros.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El alcalde de San Bernardo, Christopher White, lamentó la noche del miércoles la agresión que sufrió por parte de un grupo de desconocidos en el marco de un operativo municipal para retirar escombros y basura desde sitios públicos tomados.

    Todo ocurrió durante la tarde en la intersección de calle San Lorenzo con Juan Pablo II, en esta comuna del sur de la capital. Ahí, sujetos que actuaban como mecánicos clandestinos tenían tomada una plaza, por lo que intentaron repeler el operativo de limpieza.

    En este marco, comenzaron a lanzar piedras contra el grupo de funcionarios, pese a que era custodiado por inspectores municipales. Durante el ataque, además de White resultó lesionado un camarógrafo municipal, mientras que algunos vehículos municipales terminaron con sus vidrios dañados.

    Ambos funcionarios afectados fueron trasladado a un SAPU de la comuna para constatar lesiones. Al abandonar el recinto, el alcalde White explicó cómo se registraron los hechos y aprovechó de hacer un llamado al gobierno para aumentar la seguridad en la zona, con una mayor dotación de carabineros.

    Usando un cabestrillo, el jefe comunal relató a la prensa que “a propósito de una tarea que usualmente realizamos, de trabajo territorial, limpieza y recuperación de sitios que están tomados, en este caso por mecánicos clandestinos, fuimos a retirar unos neumáticos que estaban en una plaza y en este actuar, lamentablemente, fuimos cobardemente atacados”.

    En este sentido, indicó que fueron “emboscados” por los sujetos, los que inicialmente agredieron al camarógrafo. “Entre todos tratamos de sacar al funcionario y en ese proceso nos tiran una piedra gigante, que termina con un vidrio roto”, aseguró.

    Mientras intentaban abandonar el lugar, el alcalde White afirmó que “recibo un par de golpes en la espalda, pero favorablemente no pasó a mayores”.

    Asimismo, el jefe comunal indicó que el episodio de esta jornada “devela a lo que, lamentablemente, todos los días los funcionarios municipales estamos expuestos”, por lo que llamó al Ejecutivo a “emparejar la cancha” con las “comunas que tienen más herramientas”.

    “Si esto le pasa a un alcalde, qué le puede pasar el día de mañana a cualquiera de nuestros vecinas y vecinos que no tienen ese respaldo”, destacó White, quien afirmó que uno de los involucrados ya fue detenido por Carabineros y que como municipio se querellarán contra quienes resulten responsables de la agresión.

    Más sobre:San BernardoChristopher Whitealcaldeagresión

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