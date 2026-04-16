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    Trump afirma que “los dos líderes” de Líbano e Israel hablarán este jueves

    En su publicación en Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó además que "hace mucho tiempo que los dos líderes no hablan, unos 34 años", aunque no mencionó explícitamente al presidente libanés, Joseph Aoun, o al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

    Por 
    Lya Rosen

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que “los dos líderes” de Líbano e Israel hablarán “mañana” jueves, después de que los gobiernos de ambos países acordaran el martes continuar sus conversaciones para poner fin a los enfrentamientos entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá, reactivados el pasado 2 de marzo.

    “Intentando crear un poco de margen entre Israel y el Líbano. Hace mucho tiempo que los dos líderes no hablan, unos 34 años. Será mañana”, ha afirmado Trump en un breve mensaje en redes sociales.

    Sin embargo, en su publicación en Truth Social no mencionó explícitamente al presidente libanés, Joseph Aoun, o al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ninguno de los cuales confirmó que se vaya a producir el contacto de tan alto nivel.

    Las últimas conversaciones de este tipo entre Beirut y Jerusalén, que no mantienen relaciones diplomáticas, ocurrieron en 1993, aunque no al nivel rango de presidente y primer ministro.

    De producirse la reunión, marcaría un hito en un proceso negociador que permanece abierto mientras continúa la ofensiva israelí en Líbano, con una invasión del sur de este país incluida, cuyo Ministerio de Salud ya cifra en más de 2.150 las víctimas mortales de los reiterados ataques.

    Más sobre:Donald TrumpEstados UnidosLíbanoIsraelConversacionesJoseph AounBenjamin NetanyahuMundo

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