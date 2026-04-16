Estados Unidos y Hamas mantienen sus primeras conversaciones directas desde la tregua en Gaza

Una mujer palestina en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza. Foto: Moiz Salhi / Zuma Press / ContactoPhoto.

Este miércoles se reveló que Estados Unidos y Hamas mantuvieron en Egipto sus primeras conversaciones directas desde el alto el fuego en Gaza, como parte de los esfuerzos para avanzar en el frágil acuerdo negociado por Washington, según dos fuentes de la organización política y paramilitar palestina.

Una delegación encabezada por el asesor estadounidense Aryeh Lightstone se reunió la noche del martes en El Cairo con el jefe negociador de Hamas, Khalil al-Hayya, de acuerdo con CNN.

En el encuentro, Lightstone estuvo acompañado por Nickolay Mladenov, el Alto Representante para Gaza de la Junta de Paz respaldada por la Casa Blanca, como informaron dichos funcionarios.

Estas mismas fuentes tambien afirmaron que Al-Hayya, quien en septiembre pasado sobrevivió a un intento de asesinato israelí en Doha -capital de Qatar-, presionó al asesor de EE.UU. sobre la necesidad de que Israel cumpla plenamente sus compromisos de la primera fase del acuerdo, entre ellos el fin de los ataques y la entrada de más ayuda humanitaria a la Franja, para poder pasar a la siguiente fase.

La cita del martes se realizó algunos días después de que Lightstone se reuniera con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para asegurar el compromiso de Israel de cumplir plenamente con sus exigencias en la fase inicial del alto el fuego, según una informante estadounidense y un diplomático familiarizado con la reunión que hablaron con CNN.

Otra fuente además indicó que Jerusalén accedió a cumplir con dichas exigencias si Hamas se comprometía al desarme.

La tregua, que fue negociada en octubre pasado, puso fin a dos años de guerra en Gaza, pero no resolvió problemas fundamentales sobre el futuro del territorio devastado. Entre estos el papel de Hamas en el ámbito de la seguridad o el gobierno a futuro.

El grupo islamista ha reafirmado su control sobre la parte de Gaza no ocupada por Israel y el ejército israelí ha continuado realizando frecuentes ataques en el territorio.

Las reuniones que se realizaron entre Hamas, representantes de la Junta de Paz y mediadores internacionales tuvieron como objetivo el alcanzar un acuerdo sobre la siguiente fase del alto el fuego.

Esta incluye el desarme de la organización paramilitar palestina, el despliegue de una fuerza internacional en territorio gazatí y la retirada de las fuerzas israelíes de la zona.

Sin embargo, varios informantes indicaron que las conversaciones se estancaron debido a las exigencias de que Hamas aceptara desarmarse antes de que Israel cumpliera con sus compromisos de la primera fase, luego de que varias organizaciones internacionales que operan en Gaza afirmaran que el Administración israelí no está cumpliendo su parte del acuerdo.

Según el Ministerio de Salud palestino, los ataques de Israel han causado la muerte de más de 765 personas en Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre.

Nickolay Mladenov. Foto: UN.

Una fuente de alto rango de Hamas afirmó que el grupo militante considera la propuesta desequilibrada y que “reduce todo el proceso a una sola cláusula -el desarme- mientras que otras obligaciones de la primera fase se posponen o se marginan”.

“El documento propuesto refleja un importante desequilibrio en el orden de prioridades: la seguridad de Israel en primer lugar, mientras que los derechos humanitarios, políticos y administrativos de los palestinos quedan relegados a un segundo plano” , dijo el funcionario.

De acuerdo con este, Mladenov se centró durante la reunión en transmitir las exigencias de las autoridades de Jerusalén y a advertir que Israel volverá a la guerra si la organización islámica no accede al desarme.

“Incluso llegó al punto en que Mladenov lanzó amenazas veladas: acepten el documento o enfrenten el regreso a la guerra”, le afirmó el informante a CNN.