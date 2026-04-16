Al menos tres muertos en un nuevo bombardeo de EE.UU. contra una embarcación en el Pacífico oriental

Ataque del Southcom a embarcación en el Pacífico Oriental. Imagen @Southcom en X.

Un nuevo bombardeo de Estados Unidos contra una embarcación en aguas del Pacífico oriental dejó este miércoles un saldo de, al menos, tres personas muertas, en la que sería la cuarta ofensiva en cuatro días consecutivos.

“La Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, anunció el Comando Sur (Southcom) del Ejército estadounidense en un mensaje que compartió en redes sociales.

On April 15, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/EaGDMHmpan — U.S. Southern Command (@Southcom) April 16, 2026

En su publicación, el órgano castrense señaló además que la lancha “transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental” y que “participaba en operaciones de narcotráfico”.

“Tres narcoterroristas varones han resultado muertos durante esta acción”, precisó el Southcom, sin aludir a posibles supervivientes al ataque, aunque resaltó que “ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses resultó herido”.

Este operativo, que fue concretado “bajo la dirección del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan”, fue el cuarto de estos últimos días, todos ejecutados en aguas del Pacífico este, que ya suman al menos 14 víctimas mortales.

De este modo, el balance de fallecidos en el marco de la campaña militar estadounidense en esa zona y en el mar Caribe, dirigida oficialmente contra el narcotráfico, asciende como mínimo a 177 personas.