Ataque de Estados Unidos e Israel en Irán: objetivos, alcance y puntos golpeados

Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar coordinada contra Irán, denominada Operación Furia Épica por el Pentágono, que abarcó múltiples puntos estratégicos en todo el territorio iraní y representa una escalada considerable respecto de ataques previos.

El alcance de los ataques superó el de ofensivas anteriores, impactando desde la región noroeste fronteriza con Irak y Azerbaiyán hasta el sur, incluyendo zonas clave como los puertos de Bandar Abbas en el estrecho de Ormuz y puntos al sureste del país.

El ataque no se limitó a instalaciones nucleares, sino que afectó simultáneamente infraestructuras militares, centros de comando y nodos estratégicos en varias ciudades iraníes.

Explosiones se reportaron en Teherán —incluyendo áreas cercanas a oficinas del liderazgo político y de seguridad— así como también en otras urbes importantes como Isfahán y Tabriz, donde se registraron ataques a objetivos militares y defensivos.

Fuentes israelíes indicaron que uno de los propósitos principales de la primera oleada fue alcanzar al mayor número posible de dirigentes iraníes, apuntando específicamente contra el líder supremo Alí Jamenei y el presidente Masud Pezeshkian. Aunque informes sugieren que Jamenei fue trasladado a un lugar seguro, se cree que la ofensiva buscaba desestabilizar el corazón político y militar del gobierno de Teherán.

Infraestructura militar y estratégica bajo ataque

Además de centros políticos, los bombardeos habrían impactado ubicaciones vinculadas al programa de misiles balísticos de Irán y otros activos militares clave. Explosiones en distritos como University Street, Jomhouri y Seyyed Khandan en Teherán se interpretan como parte de los esfuerzos por degradar capacidades defensivas y de lanzamiento de misiles.

La operación también se extendió a puntos neurálgicos de acceso marítimo al golfo Pérsico, un área crítica para el comercio y la seguridad regional, poniendo en riesgo rutas que pasan por el estrecho de Ormuz, una vía vital para el transporte de petróleo.

Antes del ataque, fuentes estadounidenses habían señalado que la acción podría convertirse en una campaña prolongada de varias semanas, con objetivos que van más allá de un ataque limitado, lo que indica que tanto Washington como Tel Aviv se preparaban para una fase extendida de operaciones militares.

Inmediatamente después de los golpes, Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica anunció el lanzamiento de misiles y drones hacia Israel en represalia, y medios iraníes informaron de ataques a bases estadounidenses en Bahréin, Catar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentran instalaciones militares estadounidenses.