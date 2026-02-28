El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, hizo este sábado un llamado urgente a la “contención” y al retorno a las negociaciones para evitar “consecuencias terribles” para la población civil, tras la nueva ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondió con ataques contra territorio israelí y bases estadounidenses en Oriente Próximo.

“Lamento los ataques militares perpetrados esta mañana en Irán por Israel y Estados Unidos, así como los posteriores ataques iraníes en respuesta. Como siempre, en cualquier conflicto armado, son los civiles quienes pagan el precio más alto”, señaló Türk en una declaración pública.

El jefe de derechos humanos de la ONU recalcó que “las bombas y los misiles no son la forma de resolver las diferencias, ya que solo causan muerte, destrucción y miseria”.

Alto Comisionado de la ONU pide contención tras ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán. En la imagen, ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Türk instó a las partes a “usar la razón, desescalar y volver a la mesa de negociaciones”, recordando que apenas horas antes se encontraban buscando activamente una salida diplomática. “Es la única vía para resolver de forma duradera las profundas diferencias existentes entre los Estados”, afirmó.

El Alto Comisionado advirtió además sobre el riesgo de “un conflicto aún más amplio” si continúan las hostilidades, lo que podría derivar en “más muertes civiles sin sentido y en una destrucción en una escala potencialmente inimaginable, no solo en Irán, sino en toda la región de Oriente Próximo”.

Finalmente, recordó que el derecho internacional humanitario es claro respecto a la protección de la población civil. “La protección de los civiles es primordial”, enfatizó, y subrayó que todos los actores deben garantizar el cumplimiento de estas normas. “Las violaciones deben dar lugar a la rendición de cuentas de los responsables”, concluyó.