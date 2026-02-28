SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán

    La denominada "Operación Furia Épica" ha motivado una serie de ataques de parte de Irán en contra de objetivos militares de Estados Unidos e Israel.

    Imagen referencial. ZAIN JAAFAR

    Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán este sábado, provocando una oleada de ataques con misiles de parte de Teherán en contra de los países del Golfo.

    En Teherán, la capital iraní, se registraron masivas explosiones y residentes informaron, a primera hora, haber visto humo elevándose desde el distrito donde se emplazan el palacio presidencial y el Consejo de Seguridad Nacional.

    Ali Jamenei, líder supremo iraní, y el presidente Masoud Pezeshkian, presidente del mismo país, habrían sido blanco de un ataque israelí. En tanto, se ha reportado la muerte de comandantes de la Guardia Revolucionaria de Irán y funcionarios políticos en medio de la serie de ataques de EE.UU. e Israel.

    Sigue el minuto a minuto

    Se registran daños en complejo de seguridad de Ayatolá Jamenei

    Según The New York Times, “imágenes satelitales han dado cuenta de una columna de humo negro y graves daños en el complejo de seguridad del ayatolá Alí Jamenei en Teherán, aunque se desconoce su paradero”. La imagen, tomada por Airbus el sábado por la mañana, muestra edificios derrumbados en el complejo, que habitualmente sirve como residencia del líder supremo y principal sede de alojamiento de altos funcionarios.

    Kaja Kallas de la Unión Europea: Estamos coordinando con los estados árabes para “explorar vías diplomáticas”

    La alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, dijo que la UE está explorando “vías diplomáticas” para resolver la cuestión del programa nuclear de Irán mientras Estados Unidos e Israel continúan su operación militar contra la República Islámica.

    “La UE ha adoptado fuertes sanciones contra Irán y ha apoyado soluciones diplomáticas, incluso en la cuestión nuclear. He hablado con el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Saar, y con otros ministros de la región. La UE también está coordinando estrechamente con sus socios árabes para explorar vías diplomáticas”, declaró Kallas en un comunicado.

    Portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel: La campaña actual contra Irán es “más significativa” que la anterior

    Irán lanza oleada de ataques en represalia

    La Guardia Revolucionaria de Irán informó haber lanzado su “primera oleada” de drones y misiles dirigidos contra Israel, en represalia al ataque de la madrugada de este sábado.

    En tanto, también se confirmó que Irán lanzó ataques contra instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Baréin, Kuwait y Qatar.

    Operación “Furia Épica”

    El Ejército de Estados Unidos denominó la operación como “Furia Épica”, de acuerdo a una publicación del Pentágono en redes sociales.

    Se trata de la segunda ocasión en que el país norteamericano ataca a Irán desde el regreso a la Casa Blanca de parte de Donald Trump. El primero fue en junio, cuando Washington cometió una serie de ataques contra sitios nucleares iraníes.

    Trump aborda ataque contra Irán

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el inicio de “operaciones de combate importantes” en Irán, reconociendo que podría haber bajas estadounidenses.

    De acuerdo a lo señalado en una declaración difundida por Truth Social, el ataque tendría por objetivo destruir misiles iraníes y aniquilar su marina.

    “Mi administración ha tomado todas las medidas posibles para minimizar el riesgo para el personal estadounidense en la región. Aun así, y no hago esta declaración a la ligera, el régimen iraní busca matar”, comentó.

    “Las vidas de valientes héroes estadounidenses pueden perderse y puede que tengamos bajas que a menudo ocurren en la guerra, pero estamos haciendo esto, no por ahora. Lo hacemos por el futuro, y es una misión noble”, sumó el mandatario estadounidense.

    Más sobre:IránEstados UnidosIsraelDonald TrumpBenjamin NetanyahuAli JameneiMasoud Pezeshkian

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Investigan homicidio con arma de fuego de joven en Quilicura

    Arturo Porzecanski: “Ahora la gente quiere en Chile a alguien que patee el tablero, pero en una dirección constructiva”

    Presidente de BancoEstado: “En los últimos años nuestro aporte (al Fisco) ha sido comparable al de Codelco”

    Dirección del Trabajo emite dictamen para la rebaja de la jornada laboral a 42 horas

    Irán lanza una oleada de ataques con misiles contra Israel y el Golfo en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel

    Estados Unidos insta a sus ciudadanos a abandonar Israel inmediatamente ante amenaza de ataque a Irán

    Lo más leído

    1.
    Irán lanza una oleada de ataques con misiles contra Israel y el Golfo en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel

    Irán lanza una oleada de ataques con misiles contra Israel y el Golfo en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel

    2.
    Operaciones de sabotaje rusas en Europa: Advierten que Moscú estaría enviando migrantes a través de túneles

    Operaciones de sabotaje rusas en Europa: Advierten que Moscú estaría enviando migrantes a través de túneles

    3.
    China aconseja a EE.UU. “moderación” antes de atacar a Irán en caso de que fracasen las negociaciones

    China aconseja a EE.UU. “moderación” antes de atacar a Irán en caso de que fracasen las negociaciones

    4.
    EE.UU. comienza el decomiso de un petrolero y los casi dos millones de barriles de crudo venezolano que transportaba

    EE.UU. comienza el decomiso de un petrolero y los casi dos millones de barriles de crudo venezolano que transportaba

    5.
    Estados Unidos autoriza la salida del “personal no esencial” de su Embajada en Israel por “riesgos de seguridad”

    Estados Unidos autoriza la salida del “personal no esencial” de su Embajada en Israel por “riesgos de seguridad”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 28 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 28 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming

    Investigan homicidio con arma de fuego de joven en Quilicura

    Temblor hoy, sábado 28 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El Grito de Munch: más y mejores empleos
    Negocios

    El Grito de Munch: más y mejores empleos

    Arturo Porzecanski: “Ahora la gente quiere en Chile a alguien que patee el tablero, pero en una dirección constructiva”

    Presidente de BancoEstado: “En los últimos años nuestro aporte (al Fisco) ha sido comparable al de Codelco”

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30
    Tendencias

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    ¿Son saludables los azúcares naturales como la miel o el jarabe de agave? Esto responden los expertos

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    Alejandro Tabilo, a fondo: “Cualquier cosa fuera de la cancha afecta; yo sigo adelante con los que quieren estar conmigo”
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo, a fondo: “Cualquier cosa fuera de la cancha afecta; yo sigo adelante con los que quieren estar conmigo”

    A la altura de Ecuador: el renovado mapa de los chilenos en las grandes ligas europeas

    Entrevista con Matías Rodríguez, histórico de la U: “Confío en Paqui Meneghini; trabaja como Bielsa, como Beccacece”

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”
    Cultura y entretención

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Anna Sawai: el salto al estrellato de la actriz que será Yoko Ono en el cine

    Ocean Vuong y el arte de convertir el desamparo en una forma de alegría

    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán
    Mundo

    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán

    Irán lanza una oleada de ataques con misiles contra Israel y el Golfo en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel

    Estados Unidos insta a sus ciudadanos a abandonar Israel inmediatamente ante amenaza de ataque a Irán

    Un libro para plant lovers
    Paula

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango