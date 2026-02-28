Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán este sábado, provocando una oleada de ataques con misiles de parte de Teherán en contra de los países del Golfo.

En Teherán, la capital iraní, se registraron masivas explosiones y residentes informaron, a primera hora, haber visto humo elevándose desde el distrito donde se emplazan el palacio presidencial y el Consejo de Seguridad Nacional.

Ali Jamenei, líder supremo iraní, y el presidente Masoud Pezeshkian, presidente del mismo país, habrían sido blanco de un ataque israelí. En tanto, se ha reportado la muerte de comandantes de la Guardia Revolucionaria de Irán y funcionarios políticos en medio de la serie de ataques de EE.UU. e Israel.

Sigue el minuto a minuto

Se registran daños en complejo de seguridad de Ayatolá Jamenei Según The New York Times, “imágenes satelitales han dado cuenta de una columna de humo negro y graves daños en el complejo de seguridad del ayatolá Alí Jamenei en Teherán, aunque se desconoce su paradero”. La imagen, tomada por Airbus el sábado por la mañana, muestra edificios derrumbados en el complejo, que habitualmente sirve como residencia del líder supremo y principal sede de alojamiento de altos funcionarios.

Kaja Kallas de la Unión Europea: Estamos coordinando con los estados árabes para “explorar vías diplomáticas” La alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, dijo que la UE está explorando “vías diplomáticas” para resolver la cuestión del programa nuclear de Irán mientras Estados Unidos e Israel continúan su operación militar contra la República Islámica. “La UE ha adoptado fuertes sanciones contra Irán y ha apoyado soluciones diplomáticas, incluso en la cuestión nuclear. He hablado con el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Saar, y con otros ministros de la región. La UE también está coordinando estrechamente con sus socios árabes para explorar vías diplomáticas”, declaró Kallas en un comunicado.

Portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel: La campaña actual contra Irán es “más significativa” que la anterior

Irán lanza oleada de ataques en represalia La Guardia Revolucionaria de Irán informó haber lanzado su “primera oleada” de drones y misiles dirigidos contra Israel, en represalia al ataque de la madrugada de este sábado. En tanto, también se confirmó que Irán lanzó ataques contra instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Baréin, Kuwait y Qatar.

Operación “Furia Épica” El Ejército de Estados Unidos denominó la operación como “Furia Épica”, de acuerdo a una publicación del Pentágono en redes sociales. Se trata de la segunda ocasión en que el país norteamericano ataca a Irán desde el regreso a la Casa Blanca de parte de Donald Trump. El primero fue en junio, cuando Washington cometió una serie de ataques contra sitios nucleares iraníes.