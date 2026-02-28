Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán
La denominada "Operación Furia Épica" ha motivado una serie de ataques de parte de Irán en contra de objetivos militares de Estados Unidos e Israel.
Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán este sábado, provocando una oleada de ataques con misiles de parte de Teherán en contra de los países del Golfo.
En Teherán, la capital iraní, se registraron masivas explosiones y residentes informaron, a primera hora, haber visto humo elevándose desde el distrito donde se emplazan el palacio presidencial y el Consejo de Seguridad Nacional.
Ali Jamenei, líder supremo iraní, y el presidente Masoud Pezeshkian, presidente del mismo país, habrían sido blanco de un ataque israelí. En tanto, se ha reportado la muerte de comandantes de la Guardia Revolucionaria de Irán y funcionarios políticos en medio de la serie de ataques de EE.UU. e Israel.
Sigue el minuto a minuto
Se registran daños en complejo de seguridad de Ayatolá Jamenei
Según The New York Times, “imágenes satelitales han dado cuenta de una columna de humo negro y graves daños en el complejo de seguridad del ayatolá Alí Jamenei en Teherán, aunque se desconoce su paradero”. La imagen, tomada por Airbus el sábado por la mañana, muestra edificios derrumbados en el complejo, que habitualmente sirve como residencia del líder supremo y principal sede de alojamiento de altos funcionarios.
Kaja Kallas de la Unión Europea: Estamos coordinando con los estados árabes para “explorar vías diplomáticas”
La alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, dijo que la UE está explorando “vías diplomáticas” para resolver la cuestión del programa nuclear de Irán mientras Estados Unidos e Israel continúan su operación militar contra la República Islámica.
“La UE ha adoptado fuertes sanciones contra Irán y ha apoyado soluciones diplomáticas, incluso en la cuestión nuclear. He hablado con el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Saar, y con otros ministros de la región. La UE también está coordinando estrechamente con sus socios árabes para explorar vías diplomáticas”, declaró Kallas en un comunicado.
Portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel: La campaña actual contra Irán es “más significativa” que la anterior
Irán lanza oleada de ataques en represalia
La Guardia Revolucionaria de Irán informó haber lanzado su “primera oleada” de drones y misiles dirigidos contra Israel, en represalia al ataque de la madrugada de este sábado.
En tanto, también se confirmó que Irán lanzó ataques contra instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Baréin, Kuwait y Qatar.
Operación “Furia Épica”
El Ejército de Estados Unidos denominó la operación como “Furia Épica”, de acuerdo a una publicación del Pentágono en redes sociales.
Se trata de la segunda ocasión en que el país norteamericano ataca a Irán desde el regreso a la Casa Blanca de parte de Donald Trump. El primero fue en junio, cuando Washington cometió una serie de ataques contra sitios nucleares iraníes.
Trump aborda ataque contra Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el inicio de “operaciones de combate importantes” en Irán, reconociendo que podría haber bajas estadounidenses.
De acuerdo a lo señalado en una declaración difundida por Truth Social, el ataque tendría por objetivo destruir misiles iraníes y aniquilar su marina.
“Mi administración ha tomado todas las medidas posibles para minimizar el riesgo para el personal estadounidense en la región. Aun así, y no hago esta declaración a la ligera, el régimen iraní busca matar”, comentó.
“Las vidas de valientes héroes estadounidenses pueden perderse y puede que tengamos bajas que a menudo ocurren en la guerra, pero estamos haciendo esto, no por ahora. Lo hacemos por el futuro, y es una misión noble”, sumó el mandatario estadounidense.
Lo Último
Lo más leído
Plan Digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.