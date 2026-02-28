Irán lanza una oleada de ataques con misiles contra Israel y el Golfo en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel

El Presidente Donald Trump anunció el sábado que Estados Unidos había lanzado un gran ataque contra Irán, prometiendo devastar el ejército del país, eliminar su programa nuclear y lograr un cambio en su gobierno. Como respuesta, Teherán lanzó una oleada de ataques con misiles contra los países del Golfo.

El corresponsal de Axios, Barak Ravid dijo en su cuenta de X que un alto funcionario estadounidense le había dicho que los ataques estadounidenses contra Irán se centran en el programa de misiles y los lanzamisiles de Irán. Mientras que los ataques israelíes se centran en eliminar a altos funcionarios iraníes y el programa de misiles.

Masivas explosiones resonaron en la capital iraní, Teherán, donde los residentes informaron haber visto humo elevándose desde el distrito que incluye el palacio presidencial y el Consejo de Seguridad Nacional.

El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, y el presidente Pezeshkian fueron blanco de un ataque israelí, según un funcionario israelí que habló con Reuters. Aunque no se saben las consecuencias de ese ataque. La agencia también señaló que varios comandantes de la Guardia Revolucionaria de Irán y funcionarios políticos murieron en una serie de ataques estadounidenses e israelíes el sábado.

Incluso surgieron reportes de un posible ataque contra la casa del expresidente iraní Ahmadinejad.

Un modelo de un misil se ve durante una celebración tras el ataque del CGRI a Israel, en Teherán, Irán, el 15 de abril de 2024. Foto: Reuters Majid Asgaripour

La región se encontraba en alerta ante el posible alcance de las represalias por el ataque, coordinado conjuntamente con Israel. Irán disparó misiles contra Israel, lo que provocó enormes explosiones en el aire mientras las defensas aéreas israelíes intentaban interceptarlos. Las sirenas antiaéreas sonaron en Baréin, donde hay bases estadounidenses, mientras que las embajadas estadounidenses en Jordania, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos ordenaron a todo su personal que se refugiara en sus hogares y recomendaron que todos los estadounidenses en esos países hicieran lo mismo.

El alcance de la campaña liderada por Estados Unidos tuvo una mayor trascendencia al ataque contra el programa nuclear iraní del año pasado, bajo la supervisión de Trump. En esta ocasión, Trump prometió “destruir por completo su industria de misiles” y “aniquilar su armada”, argumentando que Irán se había negado a llegar a un acuerdo con Estados Unidos que hubiera evitado la guerra.

Luego instó a los iraníes a derrocar a su gobierno cuando terminara el ataque militar estadounidense. “Será vuestra oportunidad”, dijo. “Esta será probablemente vuestra única oportunidad en generaciones”.

En la misma línea un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijo al diario Hareetz que la campaña actual contra Irán es “más significativa” que la anterior.

Un cartel antiisraelí con una imagen de misiles iraníes se ve en una calle de Teherán, Irán, el 15 de abril de 2024. Foto: Reuters Majid Asgaripour

Decenas de ataques estadounidenses se están llevando a cabo con aviones de ataque desde bases y portaaviones en todo Medio Oriente, según informó un funcionario estadounidense al diario The New York Times. Por el momento, los ataques estadounidenses se centran en objetivos militares en Irán, según un funcionario estadounidense que habló con el periódico.

Los ataques comenzaron la mañana del sábado, el primer día de la semana laboral iraní, mientras millones de personas se encontraban en el trabajo y la escuela. También se escucharon explosiones en otras ciudades de Irán, como Isfahán y Karaj, según la agencia de noticias semioficial Fars.

El ataque se produjo tras semanas de creciente tensión, en las que Trump amenazó repetidamente con atacar a Irán a menos que los líderes del país accedieran a las exigencias estadounidenses. Funcionarios estadounidenses e iraníes mantuvieron una última ronda de negociaciones mediadas el jueves sobre el programa nuclear de Teherán. Las conversaciones concluyeron sin avances, lo que aparentemente allanó el camino para el ataque.