SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Irán lanza una oleada de ataques con misiles contra Israel y el Golfo en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel

    Masivas explosiones resonaron en la capital iraní, Teherán, donde los residentes informaron haber visto humo elevándose desde el distrito que incluye el palacio presidencial y el Consejo de Seguridad Nacional. El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, y el presidente Pezeshkian fueron blanco de un ataque israelí, según un funcionario israelí que habló con el Reuters.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    EYAD BABA

    El Presidente Donald Trump anunció el sábado que Estados Unidos había lanzado un gran ataque contra Irán, prometiendo devastar el ejército del país, eliminar su programa nuclear y lograr un cambio en su gobierno. Como respuesta, Teherán lanzó una oleada de ataques con misiles contra los países del Golfo.

    El corresponsal de Axios, Barak Ravid dijo en su cuenta de X que un alto funcionario estadounidense le había dicho que los ataques estadounidenses contra Irán se centran en el programa de misiles y los lanzamisiles de Irán. Mientras que los ataques israelíes se centran en eliminar a altos funcionarios iraníes y el programa de misiles.

    Masivas explosiones resonaron en la capital iraní, Teherán, donde los residentes informaron haber visto humo elevándose desde el distrito que incluye el palacio presidencial y el Consejo de Seguridad Nacional.

    El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, y el presidente Pezeshkian fueron blanco de un ataque israelí, según un funcionario israelí que habló con Reuters. Aunque no se saben las consecuencias de ese ataque. La agencia también señaló que varios comandantes de la Guardia Revolucionaria de Irán y funcionarios políticos murieron en una serie de ataques estadounidenses e israelíes el sábado.

    Incluso surgieron reportes de un posible ataque contra la casa del expresidente iraní Ahmadinejad.

    Un modelo de un misil se ve durante una celebración tras el ataque del CGRI a Israel, en Teherán, Irán, el 15 de abril de 2024. Foto: Reuters Majid Asgaripour

    La región se encontraba en alerta ante el posible alcance de las represalias por el ataque, coordinado conjuntamente con Israel. Irán disparó misiles contra Israel, lo que provocó enormes explosiones en el aire mientras las defensas aéreas israelíes intentaban interceptarlos. Las sirenas antiaéreas sonaron en Baréin, donde hay bases estadounidenses, mientras que las embajadas estadounidenses en Jordania, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos ordenaron a todo su personal que se refugiara en sus hogares y recomendaron que todos los estadounidenses en esos países hicieran lo mismo.

    El alcance de la campaña liderada por Estados Unidos tuvo una mayor trascendencia al ataque contra el programa nuclear iraní del año pasado, bajo la supervisión de Trump. En esta ocasión, Trump prometió “destruir por completo su industria de misiles” y “aniquilar su armada”, argumentando que Irán se había negado a llegar a un acuerdo con Estados Unidos que hubiera evitado la guerra.

    Luego instó a los iraníes a derrocar a su gobierno cuando terminara el ataque militar estadounidense. “Será vuestra oportunidad”, dijo. “Esta será probablemente vuestra única oportunidad en generaciones”.

    En la misma línea un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijo al diario Hareetz que la campaña actual contra Irán es “más significativa” que la anterior.

    Un cartel antiisraelí con una imagen de misiles iraníes se ve en una calle de Teherán, Irán, el 15 de abril de 2024. Foto: Reuters Majid Asgaripour

    Decenas de ataques estadounidenses se están llevando a cabo con aviones de ataque desde bases y portaaviones en todo Medio Oriente, según informó un funcionario estadounidense al diario The New York Times. Por el momento, los ataques estadounidenses se centran en objetivos militares en Irán, según un funcionario estadounidense que habló con el periódico.

    Los ataques comenzaron la mañana del sábado, el primer día de la semana laboral iraní, mientras millones de personas se encontraban en el trabajo y la escuela. También se escucharon explosiones en otras ciudades de Irán, como Isfahán y Karaj, según la agencia de noticias semioficial Fars.

    El ataque se produjo tras semanas de creciente tensión, en las que Trump amenazó repetidamente con atacar a Irán a menos que los líderes del país accedieran a las exigencias estadounidenses. Funcionarios estadounidenses e iraníes mantuvieron una última ronda de negociaciones mediadas el jueves sobre el programa nuclear de Teherán. Las conversaciones concluyeron sin avances, lo que aparentemente allanó el camino para el ataque.

    Más sobre:IránEstados UnidosIsraelGolfoatque

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán

    Investigan homicidio con arma de fuego de joven en Quilicura

    Arturo Porzecanski: “Ahora la gente quiere en Chile a alguien que patee el tablero, pero en una dirección constructiva”

    Presidente de BancoEstado: “En los últimos años nuestro aporte (al Fisco) ha sido comparable al de Codelco”

    Dirección del Trabajo emite dictamen para la rebaja de la jornada laboral a 42 horas

    Estados Unidos insta a sus ciudadanos a abandonar Israel inmediatamente ante amenaza de ataque a Irán

    Lo más leído

    1.
    Operaciones de sabotaje rusas en Europa: Advierten que Moscú estaría enviando migrantes a través de túneles

    Operaciones de sabotaje rusas en Europa: Advierten que Moscú estaría enviando migrantes a través de túneles

    2.
    Trump plantea la posibilidad de una “toma de control amistosa” de Cuba con la presunta colaboración de sus autoridades

    Trump plantea la posibilidad de una “toma de control amistosa” de Cuba con la presunta colaboración de sus autoridades

    3.
    Nuevo código penal de los talibanes en Afganistán legaliza la esclavitud, la violencia y la represión de las mujeres

    Nuevo código penal de los talibanes en Afganistán legaliza la esclavitud, la violencia y la represión de las mujeres

    4.
    Rivalidad bajo el mar: la geopolítica de los cables submarinos

    Rivalidad bajo el mar: la geopolítica de los cables submarinos

    5.
    Historia de deportados: cómo es ser expulsado de Estados Unidos

    Historia de deportados: cómo es ser expulsado de Estados Unidos

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 28 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 28 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming

    Investigan homicidio con arma de fuego de joven en Quilicura

    Temblor hoy, sábado 28 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El Grito de Munch: más y mejores empleos
    Negocios

    El Grito de Munch: más y mejores empleos

    Arturo Porzecanski: “Ahora la gente quiere en Chile a alguien que patee el tablero, pero en una dirección constructiva”

    Presidente de BancoEstado: “En los últimos años nuestro aporte (al Fisco) ha sido comparable al de Codelco”

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30
    Tendencias

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    ¿Son saludables los azúcares naturales como la miel o el jarabe de agave? Esto responden los expertos

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    Alejandro Tabilo, a fondo: “Cualquier cosa fuera de la cancha afecta; yo sigo adelante con los que quieren estar conmigo”
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo, a fondo: “Cualquier cosa fuera de la cancha afecta; yo sigo adelante con los que quieren estar conmigo”

    A la altura de Ecuador: el renovado mapa de los chilenos en las grandes ligas europeas

    Entrevista con Matías Rodríguez, histórico de la U: “Confío en Paqui Meneghini; trabaja como Bielsa, como Beccacece”

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”
    Cultura y entretención

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Anna Sawai: el salto al estrellato de la actriz que será Yoko Ono en el cine

    Ocean Vuong y el arte de convertir el desamparo en una forma de alegría

    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán
    Mundo

    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán

    Irán lanza una oleada de ataques con misiles contra Israel y el Golfo en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel

    Estados Unidos insta a sus ciudadanos a abandonar Israel inmediatamente ante amenaza de ataque a Irán

    Un libro para plant lovers
    Paula

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango