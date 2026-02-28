SUSCRÍBETE
    Mundo

    Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de emergencia para tratar los ataques contra Irán

    El consejo sesionará de emergencia ante la operación lanzada por Estados Unidos e Israel contra los centros del poder político y militar de Irán, y el consiguiente contraataque efectuado por la república islámica contra suelo israelí y las posiciones militares norteamericanas en la región.

    Por 
    Ignacio Vera
    Reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

    El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará una sesión de emergencia este sábado tras los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, que han generado una reacción generalizada.

    La sesión de emergencia fue solicitada por las misiones permanentes de Francia, Baréin, China, Rusia y Colombia, según un comunicado de la misión permanente de Rusia ante la ONU.

    Se espera que la reunión tenga lugar este sábado por la noche.

    Las acciones imprudentes de Washington y Jerusalén Occidental contra un Estado miembro soberano de la ONU constituyen una violación directa de los principios y normas fundamentales del derecho internacional”, declaró la misión rusa, advirtiendo que “tales peligrosas desventuras tienen como objetivo socavar la paz, la estabilidad y la seguridad en toda la región de Oriente Medio”.

    Rusia “exigirá que Estados Unidos e Israel cesen de inmediato sus acciones ilegales y de escalada y emprendan el camino hacia una solución política y diplomática”, añadió el comunicado.

    La oficina del portavoz del Secretario General de la ONU, António Guterres, confirmó posteriormente que el jefe de la organización pronunciará un discurso en la sesión de emergencia.

    La medida se produce después de que Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque conjunto contra Irán la madrugada del sábado, alegando que su objetivo era eliminar las “amenazas” que representaba el “régimen” iraní.

    El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump, publicaron declaraciones en video por separado, en las que también reafirmaron apoyo a los esfuerzos para un cambio de gobierno en Teherán.

    Irán calificó los ataques como una violación de la soberanía y lanzó ataques de represalia.

