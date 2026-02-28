Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de emergencia para tratar los ataques contra Irán

Reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará una sesión de emergencia este sábado tras los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, que han generado una reacción generalizada.

La sesión de emergencia fue solicitada por las misiones permanentes de Francia, Baréin, China, Rusia y Colombia, según un comunicado de la misión permanente de Rusia ante la ONU.

Se espera que la reunión tenga lugar este sábado por la noche.

“Las acciones imprudentes de Washington y Jerusalén Occidental contra un Estado miembro soberano de la ONU constituyen una violación directa de los principios y normas fundamentales del derecho internacional”, declaró la misión rusa, advirtiendo que “tales peligrosas desventuras tienen como objetivo socavar la paz, la estabilidad y la seguridad en toda la región de Oriente Medio”.

⚡️ On February 28, the US & Israel have embarked on a perilous course, carried out airstrikes on the territory of Iran



It's a deliberate, premeditated, & unprovoked act of armed aggression against a sovereign & independent UN member state



Full statement: https://t.co/HNzF3Mx2j0 pic.twitter.com/opyKRioB8k — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 28, 2026

Rusia “exigirá que Estados Unidos e Israel cesen de inmediato sus acciones ilegales y de escalada y emprendan el camino hacia una solución política y diplomática”, añadió el comunicado.

La oficina del portavoz del Secretario General de la ONU, António Guterres, confirmó posteriormente que el jefe de la organización pronunciará un discurso en la sesión de emergencia.

La medida se produce después de que Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque conjunto contra Irán la madrugada del sábado, alegando que su objetivo era eliminar las “amenazas” que representaba el “régimen” iraní.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump, publicaron declaraciones en video por separado, en las que también reafirmaron apoyo a los esfuerzos para un cambio de gobierno en Teherán.

Irán calificó los ataques como una violación de la soberanía y lanzó ataques de represalia.