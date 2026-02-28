SUSCRÍBETE
    Mundo

    “Hasta donde sé”: Ministro de Asuntos Exteriores iraní afirma que Alí Jamenei está vivo

    “Casi todos los funcionarios están sanos y salvos. Puede que hayamos perdido a uno o dos comandantes, pero eso no es un gran problema”, declaró Abbas Araghchi en una entrevista con NBC News.

    Por 
    Ignacio Vera
    Ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Foto: archivo

    En el contexto de los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró que el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, sigue vivo, “hasta donde yo sé”, en una entrevista con la cadena televisiva NBC News.

    Casi todos los funcionarios están sanos y salvos. Puede que hayamos perdido a uno o dos comandantes, pero eso no es un gran problema”, afirmó Araghchi.

    Al ser preguntado sobre las declaraciones pregrabadas del presidente estadounidense Donald Trump tras los atentados, Araghchi calificó los esfuerzos de cambio de régimen como “Misión Imposible”.

    No se puede lograr un cambio de régimen mientras millones de personas apoyan a este supuesto régimen”, declaró, añadiendo que Teherán está “sin duda interesado en la desescalada”.

    Este sábado por la mañana, Israel lanzó lo que denominó un ataque “preventivo” contra Irán bajo el nombre de “Rugido del León”, declarando un estado de emergencia “especial e inmediato” en todo el país.

    Trump declaró posteriormente que sus fuerzas lanzaron “importantes operaciones de combate” en Irán con el objetivo de “proteger al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní”. Los ataques se produjeron mientras Washington y Teherán mantenían negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Mientras Washington exigía que el país persa renunciara a sus planes de enriquecimiento de uranio, Teherán calificaba este punto como un “no negociable”.

    Hasta el momento, según la agencia iraní Tasnim, se han confirmado 85 fallecidos producto de un misil que impactó una escuela femenina en el sur del país islámico.

    Más sobre:IránIsraelEstados UnidosGuerraMundo

