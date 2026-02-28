SUSCRÍBETE
    Mundo

    Los objetivos de los ataques de EE.UU. e Israel: quiénes componen el liderazgo de la cúpula iraní

    Tras las fallidas negociaciones, Estados Unidos e Israel iniciaron ataques contra Irán. El líder supremo, el presidente y el comandante del Cuerpo de Guardia Revolucionaria estarían entre los objetivos de la embestida estadounidense-israelí.

    Por 
    Ignacio Vera
    El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. Foto: archivo

    Estados Unidos e Israel iniciaron una nueva ronda de ataques contra Irán en una operación denominada “Furia Épica”, tras las negociaciones entre el país norteamericano y el persa sobre el programa nuclear iraní.

    Entre las zonas atacadas el sábado en Teherán, la capital de Irán, se encontraban lugares vinculados al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

    En declaraciones posteriores a los ataques, Trump se comprometió a “aniquilar” las fuerzas armadas y los emplazamientos de misiles de Irán, e instó a los iraníes a derrocar a su gobierno.

    “Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo”, dijo Trump. “Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”.

    Pero, ¿quiénes son los líderes de la intrincada cúpula institucional iraní?

    El líder supremo, Alí Jamenei

    Irán es un régimen teocrático, encabezado por un líder religioso, el líder supremo. En la cima del sistema se encuentra el ayatolá Alí Jamenei, quien ocupa este cargo desde 1989, tras la muerte del ayatolá Ruhollah Jomeini. De acuerdo con la Constitución iraní, el líder supremo es la máxima autoridad política y religiosa del país y ejerce control sobre las Fuerzas Armadas, la Guardia Revolucionaria y el Poder Judicial. También tiene la facultad de designar a los jefes militares y al titular del Poder Judicial, así como de influir decisivamente en la política exterior y de seguridad.

    El líder de la teocracia iraní, Alí Jamenei. Foto: archivo.

    Jamenei, nacido en 1939 en Mashhad, participó en la revolución islámica de 1979 que derrocó al sha, Mohammad Reza Pahlavi. Antes de asumir como líder supremo, fue presidente de la República entre 1981 y 1989. En más de tres décadas al mando, consolidó un sistema en el que las decisiones estratégicas —incluidas las relativas al programa nuclear y al apoyo a aliados regionales— pasan, en última instancia, por su aprobación.

    El presidente, Massoud Pezeshkian

    El jefe de gobierno es el presidente, cargo que actualmente ocupa Massoud Pezeshkian. Fue electo a mediados de 2024, luego de que el cargo ejecutivo quedara vacante debido a la muerte de quien era presidente en ese entonces, Ebrahim Raisi, que murió en un accidente de helicóptero a inicios de ese mismo año.

    A pesar de ser el líder de la facultad ejecutiva del país persa, su margen de maniobra está condicionado por la estructura institucional del país, especialmente por la existencia de la figura del líder supremo. En el ordenamiento institucional iraní, el presidente no controla directamente las Fuerzas Armadas ni los principales aparatos de seguridad, sino que dependen del líder supremo. Y la política exterior, especialmente en materias sensibles como la relación con Estados Unidos, Israel y el programa nuclear, suele definirse en coordinación con Jamenei y los organismos de seguridad.

    El presidente de Irán, Massoud Pezeshkian. Foto: archivo

    El comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Pakpour

    En cuanto al poder militar de la República Islámica, el brazo fuerte del régimen es el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), una fuerza creada tras la revolución de 1979 para proteger el proyecto político y religioso del régimen islámico y que con el tiempo adquirió poder militar, económico y geopolítico independiente del ejército regular.

    Además, como comandante de unidades del IRGC durante años anteriores, el CGRI ha estado vinculado a acciones internas de seguridad y represión que han generado críticas internacionales, como en las masivas protestas que se dieron en Irán de principios de este año. Sobre esto, organizaciones de derechos humanos apuntan al cuerpo de guardia como los principales responsables de los miles de manifestantes muertos en las protestas.

    Luego de la muerte del excomandante del CGRI, Hossein Salami, debido a los ataques de Israel en junio del año pasado, el líder supremo nombró a Mohammad Pakpour como nuevo comandante en jefe del CGRI.

    Aunque con menos visibilidad que Salami, su posición al mando lo posiciona como una de las figuras centrales de la cúpula iraní y como uno de los principales objetivos de los ataques estadounidenses-israelíes.

    El jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, Mohammad Pakpour. Foto: archivo

    El Consejo de Guardianes y el Poder Judicial

    Aunque menos visibles en el plano internacional, otras figuras clave integran órganos con capacidad de veto y supervisión. El Consejo de Guardianes, compuesto por clérigos y juristas, revisa la constitucionalidad de las leyes y supervisa los procesos electorales, incluyendo la habilitación de candidaturas presidenciales y legislativas.

    El jefe del Poder Judicial, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, designado directamente por el líder supremo, encabeza un sistema judicial que ha sido protagonista en causas políticas y de seguridad nacional.

