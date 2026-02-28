Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán este sábado, el que el mandatario estadounidense, Donald Trump, presentó como una oportunidad para un cambio de régimen en Teherán.

El ataque se produjo tras semanas de reiteradas amenazas por parte de Trump de que Estados Unidos atacaría Irán a menos que los líderes del país accedieran a las exigencias estadounidenses, especialmente en lo que respecta al programa nuclear de Teherán. El jueves pasado, funcionarios estadounidenses e iraníes mantuvieron una última ronda de negociaciones mediadas que concluyó sin ningún avance.

Trump anunció que se estaban llevando a cabo “operaciones de combate importantes” en Irán. El Departamento de Guerra de EE. UU. denominó los ataques como “Operación Furia Épica”.

¿Por qué ahora?

Las últimas tensiones entre Estados Unidos e Irán comenzaron en enero, cuando Trump prometió ayudar a los manifestantes cuando el gobierno iraní utilizó fuerza letal para reprimir el malestar público en medio de masivas protestas a lo largo de todo el país.

Ante el actuar de Teherán, Estados Unidos inició la preparación de una “armada” en la región y el inicio de una ronda de negociaciones, en la que Washington exigió a Irán que desmantele por completo su infraestructura nuclear, limite su arsenal de misiles balísticos y deje de apoyar a sus aliados regionales. Estas reuniones concluyeron este sábado sin éxito, debido a que el país persa consideró el enriquecimiento de uranio como un “no negociable”.

En declaraciones grabadas el sábado, anunciando el ataque contra la teocracia, Trump instó a los iraníes a “tomar el control de su gobierno” una vez concluida la acción militar.

Lo que hay que saber para entender los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán

“Esta será probablemente su única oportunidad en generaciones. Durante muchos años, han pedido la ayuda de Estados Unidos, pero nunca la han recibido. Ningún presidente estaba dispuesto a hacer lo que yo estoy dispuesto a hacer esta noche. Ahora tienen un presidente que les está dando lo que quieren, así que veamos cómo responden”, dijo el mandatario la mañana de este sábado.

Es la segunda vez en menos de un año que el ejército estadounidense ataca Irán. En junio pasado, las fuerzas estadounidenses bombardearon tres instalaciones nucleares en el país teocrático, en el contexto de la denominada Guerra de los 12 días. Esta vez, funcionarios estadounidenses dijeron que esperaban un ataque mucho más amplio. Para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, unirse al ataque contra Irán forma parte de un objetivo arraigado de lograr un cambio de régimen en un país que ha descrito como una amenaza existencial para Israel, Oriente Medio y el mundo.

En una declaración televisada, el premier de Israel afirmó que el ataque estadounidense-israelí podría “crear las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino”.

¿Cuáles son los objetivos?

Los ataques comenzaron el primer día de la semana en Irán, con informes de explosiones en varias ciudades, incluyendo Qom, Kermanshah, Isfahán y Karaj, según la agencia de noticias semioficial iraní Fars. En Teherán, donde reside el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, las imágenes mostraban una densa columna de humo elevándose hacia el cielo.

Vídeos verificados por el medio estadounidense The New York Times mostraron ataques en una zona de Teherán que alberga el palacio presidencial y el Consejo de Seguridad Nacional de Irán, entre otros importantes edificios gubernamentales.

Otro video mostró un ataque cerca del Ministerio de Inteligencia iraní. A la vez, el ejército israelí también afirmó que su fuerza aérea había llevado a cabo una amplia oleada de ataques contra múltiples objetivos militares en el oeste de Irán.

Funcionarios de ambos países indicaron al medio estadounidense que esperaban que el ataque durara varios días.

¿Cuál fue la respuesta de Irán?

Irán disparó una andanada de misiles y drones contra Israel, según informó el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria en un comunicado en Telegram.

También lanzó ataques con misiles contra bases militares estadounidenses en la región, como la base aérea de Al Udeid en Catar, la base aérea de Ali Al Salem en Kuwait, la base aérea de Al Dhafra en los Emiratos Árabes Unidos y el cuartel general de la Quinta Flota estadounidense en Baréin.

El Ministerio de Defensa de Catar afirmó haber “frustrado con éxito varios ataques” contra su territorio. El ataque se hizo eco de otro ocurrido en junio pasado, cuando Irán disparó más de una docena de misiles contra una base militar estadounidense cerca de Doha, la capital de Catar, en respuesta a un ataque estadounidense contra sus instalaciones nucleares.

Los países del Golfo albergan varias bases y embajadas estadounidenses, y los expertos han advertido que Irán podría atacarlas en represalia.