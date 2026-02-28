Rusia condena ataques de EE.UU. e Israel contra Irán y exige retorno inmediato a la vía diplomática

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia condenó los ataques aéreos iniciados en la mañana del 28 de febrero por fuerzas de Estados Unidos e Israel contra territorio de Irán, calificándolos como un “acto premeditado y no provocado de agresión armada” contra un Estado soberano miembro de la ONU.

En una declaración oficial, la cancillería rusa sostuvo que “la magnitud y la naturaleza de los preparativos político-militares y propagandísticos” previos a la ofensiva —incluido el despliegue de un amplio contingente militar estadounidense en la región— no dejan dudas de que se trata de una acción planificada que vulnera los principios fundamentales del derecho internacional.

Moscú consideró “deplorable” que los bombardeos se produzcan bajo el argumento de un proceso de negociación destinado a normalizar la situación en torno a la República Islámica, y afirmó que la comunidad internacional, incluidos los líderes de la ONU y del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), debe ofrecer “una evaluación objetiva e intransigente” de lo que describió como acciones irresponsables que amenazan la paz y la estabilidad en Oriente Medio.

En la imagen, ataque a Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Según el comunicado, “Washington y Tel Aviv han vuelto a embarcarse en una peligrosa aventura” que podría derivar en un “desastre humanitario, económico y posiblemente radiológico”, especialmente si se ven afectadas instalaciones nucleares bajo salvaguardas internacionales.

Rusia afirmó que el bombardeo de ese tipo de infraestructuras es “inaceptable” y acusó a ambos países de ignorar las consecuencias para el régimen global de no proliferación, cuya piedra angular es el Tratado de No Proliferación (TNP).

La diplomacia rusa sostuvo que los argumentos sobre una supuesta amenaza nuclear iraní encubren otros objetivos, entre ellos “destruir el orden constitucional y el liderazgo del Estado que no se somete a los dictados de la fuerza”. Añadió que la responsabilidad por las eventuales consecuencias y por una posible escalada incontrolada recaerá “enteramente” en Estados Unidos e Israel.

Finalmente, Moscú exigió que la situación “vuelva inmediatamente al camino de un acuerdo político y diplomático” y reiteró su disposición a contribuir a soluciones pacíficas basadas en el derecho internacional, el respeto mutuo y un equilibrio de intereses.