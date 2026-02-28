SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Irán y Estados Unidos, casi medio siglo de relaciones conflictivas

    Ambos países tienen relaciones conflictivas desde la Revolución Islámica de 1979 y la toma de rehenes en la embajada estadounidense en Teherán.

    Por 
    RFI
    Una columna de humo elevándose después de los ataques israelíes en Teherán, el 23 de junio de 2025. -

    Toma de rehenes en la embajada

    El 4 de noviembre de 1979, siete meses después de la proclamación de la República Islámica de Irán, estudiantes islamistas tomaron la embajada de Estados Unidos en Teherán, exigiendo la extradición del sha derrocado, Mohamed Reza Pahlavi, que seguía tratamiento médico en Estados Unidos. Cincuenta y dos diplomáticos y empleados fueron tomados como rehenes durante 444 días.

    En abril de 1980, nueve meses antes de su liberación, Washington rompió relaciones diplomáticas e impuso un embargo comercial.

    “Eje del mal”

    El 30 de abril de 1995 Estados Unidos anunció un embargo económico total contra Irán, acusado por el presidente Bill Clinton de apoyar el “terrorismo”. A esa decisión le siguieron sanciones contra las empresas que invierten en los sectores de petróleo y gas de Irán.

    En 2002, el sucesor de Clinton, George W. Bush, incluyó a Irán entre los países del “eje del mal” que apoyaban el “terrorismo”, junto con Irak y Corea del Norte. En 2019, Washington incluyó a los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, en su lista de “organizaciones terroristas extranjeras”.

    Trump denuncia el acuerdo sobre el programa nuclear

    Tras varios descubrimientos, a principios de los años 2000, en sitios nucleares secretos, los países occidentales empezaron a temer que Irán buscara dotarse de la bomba atómica. El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) dio cuenta en 2011 de informaciones “creíbles” según las cuales Irán llevó a cabo actividades relacionadas con el desarrollo de un “artefacto nuclear explosivo” en el marco de un “programa estructurado” antes de 2003.

    En 2005, el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, puso en marcha de nuevo el enriquecimiento de uranio. Según Teherán, el desarrollo de su programa nuclear obedecía a fines civiles. Diez años después, el 14 de julio de 2015, Irán y seis grandes potencias (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania) alcanzaron en Viena un acuerdo para impedir que Irán se dotara del arma nuclear, a cambio de un levantamiento gradual de las sanciones internacionales. El pacto fue ratificado por la ONU ese mismo año.

    Sin embargo, el 8 de mayo de 2018, durante su primer mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la retirada unilateral de su país del acuerdo y posteriormente anunció el restablecimiento de sanciones.

    Un año después, Irán empezó a incumplir algunas de sus obligaciones del acuerdo de 2015.

    Los esfuerzos diplomáticos internacionales para reactivar el pacto fueron vanos y la ONU restableció sanciones el 28 de septiembre de 2025. El acuerdo expiró oficialmente un mes después.

    Muerte del general Soleimani

    El 3 de enero de 2020, el poderoso general Qasem Soleimani murió en un bombardeo estadounidense en Bagdad. Donald Trump aseguró que estaba preparando ataques “inminentes” contra diplomáticos y militares estadounidenses.

    El 3 de enero de 2020, el poderoso general Qasem Soleimani murió en un bombardeo estadounidense en Bagdad.

    En represalia, Irán lanzó misiles contra bases que albergaban soldados estadounidenses en Irak.

    Bombardeos estadounidenses

    Durante una guerra de 12 días entre Israel e Irán, Estados Unidos lanzó bombardeos contra tres importantes sitios nucleares iraníes el 21 de junio de 2025. Donald Trump dijo que había “aniquilado” el programa nuclear iraní en esos ataques, pero el alcance de los daños se desconoce.

    “Operaciones de combate de gran envergadura”

    El 28 de febrero de 2026, Donald Trump anunció que Estados Unidos lanzó “operaciones de gran envergadura” con Israel, poco después de que se oyeran varias explosiones en Teherán y en otras ciudades iraníes.

    En las semanas previas, Washington había amenazado reiteradamente con bombardear Irán en respuesta a la sangrienta represión ejercida por las autoridades de una oleada de protestas a inicios de año. Ambos países participaron en febrero en unas conversaciones indirectas mediadas por Omán.

    Washington quería obtener un acuerdo más allá del programa nuclear iraní, que incluyera también límites a las capacidades balísticas de Irán, algo que Teherán rechazaba. El ejército estadounidense desplegó una importante fuerza aérea y naval en el Golfo y envió al Mediterráneo al portaviones más grande del mundo, el Gerald Ford.

    Más sobre:IránEE.UU.Revolución IslámicaShaReza PahlaviEje del MalPrograma nuclearTrumpSoleimaniMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Aerolíneas suspenden sus vuelos a Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán

    Lo que hay que saber para entender los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán

    Alto Comisionado de la ONU pide contención tras ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    ¿Qué riesgos enfrenta EE.UU. tras el lanzamiento de la operación “furia épica” contra Irán?

    Rusia condena ataques de EE.UU. e Israel contra Irán y exige retorno inmediato a la vía diplomática

    Lo más leído

    1.
    ¿Qué riesgos enfrenta EE.UU. tras el lanzamiento de la operación “furia épica” contra Irán?

    ¿Qué riesgos enfrenta EE.UU. tras el lanzamiento de la operación “furia épica” contra Irán?

    2.
    Operaciones de sabotaje rusas en Europa: Advierten que Moscú estaría enviando migrantes a través de túneles

    Operaciones de sabotaje rusas en Europa: Advierten que Moscú estaría enviando migrantes a través de túneles

    3.
    ¿Quiénes son los principales actores en el conflicto entre Irán y Estados Unidos?

    ¿Quiénes son los principales actores en el conflicto entre Irán y Estados Unidos?

    4.
    Historia de deportados: cómo es ser expulsado de Estados Unidos

    Historia de deportados: cómo es ser expulsado de Estados Unidos

    5.
    Rivalidad bajo el mar: la geopolítica de los cables submarinos

    Rivalidad bajo el mar: la geopolítica de los cables submarinos

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming

    Hasta 35° este sábado: Avisan sobre altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la RM

    Hasta 35° este sábado: Avisan sobre altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la RM

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Villarreal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Villarreal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming

    Hasta 35° este sábado: Avisan sobre altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la RM

    Detienen a sujeto por posesión de droga tras llamado por desórdenes en Calera de Tango

    El Grito de Munch: más y mejores empleos
    Negocios

    El Grito de Munch: más y mejores empleos

    Arturo Porzecanski: “Ahora la gente quiere en Chile a alguien que patee el tablero, pero en una dirección constructiva”

    Presidente de BancoEstado: “En los últimos años nuestro aporte (al Fisco) ha sido comparable al de Codelco”

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo
    Tendencias

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    ¿Cómo le fue a Colo Colo y la U? Las estadísticas de Cristián Garay dirigiendo el Superclásico
    El Deportivo

    ¿Cómo le fue a Colo Colo y la U? Las estadísticas de Cristián Garay dirigiendo el Superclásico

    En Argentina revelan quiebre entre Marcelo Gallardo y Paulo Díaz en la crisis de River Plate: “Terminó desilusionado”

    Entrevista con Matías Rodríguez, histórico de la U: “Confío en Paqui Meneghini; trabaja como Bielsa, como Beccacece”

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”
    Cultura y entretención

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Reseña de libros: Montserrat Arre, Natalia Ginzburg y Julieta Correa

    Anna Sawai: el salto al estrellato de la actriz que será Yoko Ono en el cine

    Aerolíneas suspenden sus vuelos a Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán
    Mundo

    Aerolíneas suspenden sus vuelos a Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán

    Lo que hay que saber para entender los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán

    Alto Comisionado de la ONU pide contención tras ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras
    Paula

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago