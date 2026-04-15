SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Informe revela que Irán habría adquirido satélite espía chino para vigilar bases militares de EE.UU. en Medio Oriente

    Según consigna Financial Times, el satélite denominado TEE-01B habría sido incorporado a fines de 2024 por la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica de la nación persa.

    Por 
    Roberto Martínez
    Imagen satelital de la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita. @Osint613 en X.

    Un reportaje del medio británico Financial Times reveló que Irán habría adquirido de forma secreta un satélite espía de origen chino, lo que le permitió monitorear bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente durante el reciente conflicto.

    Según la publicación, el satélite denominado TEE-01B, construido y lanzado por la empresa china Earth Eye Co, habría sido incorporado a fines de 2024 por la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

    De acuerdo con documentos militares iraníes filtrados -que incluyen coordenadas, imágenes satelitales y análisis orbitales- los mandos iraníes habrían instruido el uso del satélite para observar instalaciones clave de Estados Unidos en la región.

    Las imágenes, captadas en marzo, coincidirían con momentos previos y posteriores a ataques con drones y misiles atribuidos a Irán contra objetivos estadounidenses.

    Entre los puntos monitoreados se encuentra la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudita, fotografiada en varias jornadas a mediados de marzo. El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el 14 de ese mes que aeronaves estadounidenses en esa instalación habían sido alcanzadas.

    Shadati

    Red de observación ampliada

    El informe también señala que el satélite habría sido utilizado para vigilar otras ubicaciones estratégicas, como la base aérea Muwaffaq Salti en Jordania, zonas cercanas a la base de la Quinta Flota estadounidense en Bahréin y el aeropuerto de Erbil, en Irak.

    Como parte del acuerdo, Teherán habría obtenido acceso a estaciones terrestres comerciales operadas por Emposat, una compañía con presencia en Asia, América Latina y otras regiones, lo que permitiría controlar el satélite y procesar los datos recolectados.

    No obstante, hasta ahora, ni la Casa Blanca, ni la CIA, ni el Pentágono, así como tampoco las autoridades chinas o las empresas involucradas, han emitido declaraciones oficiales sobre la veracidad del informe.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIránChinaSatéliteBases militaresEE.UU.Financial TimesBase aérea Príncipe SultánArabia SauditaMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fracasa proyecto que incluía a la Fiscalía Militar en la investigación de delitos de espionaje

    Cerro Castillo: concluye cónclave para alinear al oficialismo y megaproyecto podría ingresar a inicios de la próxima semana

    Realizaban robos con intimidación en buses del sistema RED: caen dos miembros de banda “Las Gárgolas” en San Joaquín

    Delcy Rodríguez pide el cese de las sanciones para que las inversiones puedan “desarrollarse plenamente” en Venezuela

    Donald Trump afirma que la guerra contra Irán “está a punto de terminar”

    EE.UU. asegura bloqueo total al comercio marítimo de Irán y advierte que impedirá exportaciones de petróleo hacia China

    Lo más leído

    1.
    Irán exige a cinco países de Oriente Próximo indemnizaciones por los ataques realizados desde sus territorios

    Irán exige a cinco países de Oriente Próximo indemnizaciones por los ataques realizados desde sus territorios

    2.
    Pese a ubicarse en segundo lugar hacia el balotaje: Rafael López Aliaga pide anular las elecciones presidenciales en Perú

    Pese a ubicarse en segundo lugar hacia el balotaje: Rafael López Aliaga pide anular las elecciones presidenciales en Perú

    3.
    EE.UU. asegura bloqueo total al comercio marítimo de Irán y advierte que impedirá exportaciones de petróleo hacia China

    EE.UU. asegura bloqueo total al comercio marítimo de Irán y advierte que impedirá exportaciones de petróleo hacia China

    4.
    Donald Trump afirma que la guerra contra Irán “está a punto de terminar”

    Donald Trump afirma que la guerra contra Irán “está a punto de terminar”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Rating del lunes 13 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 13 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Montevideo City Torque en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Montevideo City Torque en TV y streaming

    Fracasa proyecto que incluía a la Fiscalía Militar en la investigación de delitos de espionaje
    Chile

    Fracasa proyecto que incluía a la Fiscalía Militar en la investigación de delitos de espionaje

    Cerro Castillo: concluye cónclave para alinear al oficialismo y megaproyecto podría ingresar a inicios de la próxima semana

    Realizaban robos con intimidación en buses del sistema RED: caen dos miembros de banda “Las Gárgolas” en San Joaquín

    Ley miscelánea: norma otorgará invariabilidad tributaria de hasta 25 años a inversiones desde US$50 millones
    Negocios

    Ley miscelánea: norma otorgará invariabilidad tributaria de hasta 25 años a inversiones desde US$50 millones

    Economista jefe del FMI explica alza en proyección de PIB para Chile y dice que sin guerra el aumento era incluso mayor

    Salario mínimo: gobierno cita a la CUT para iniciar negociaciones

    La historia detrás del distanciamiento entre Zendaya y Sydney Sweeney, protagonistas de Euphoria
    Tendencias

    La historia detrás del distanciamiento entre Zendaya y Sydney Sweeney, protagonistas de Euphoria

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Por qué se inició un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina

    El campeón chileno es más que el tricampeón peruano: Coquimbo da el zarpazo y vence a Universitario en Lima
    El Deportivo

    El campeón chileno es más que el tricampeón peruano: Coquimbo da el zarpazo y vence a Universitario en Lima

    La emoción del técnico Gustavo Lema tras la victoria de Audax ante Vasco: “Los chicos tienen convicción y valentía”

    La Roja femenina sufre ante Colombia y se complica en la Liga de Naciones

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados
    Tecnología

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    ¿Por qué ahora The Rolling Stones se hacen llamar The Cockroaches? La historia de un plan maestro
    Cultura y entretención

    ¿Por qué ahora The Rolling Stones se hacen llamar The Cockroaches? La historia de un plan maestro

    Carmen Ollé, poeta peruana: “Hay mujeres que no quieren tener hijos, o incluso pareja, y quieren dedicarse a escribir”

    31 Minutos anuncia gira nacional presentando su exitoso show “Radio Guaripolo”

    Informe revela que Irán habría adquirido satélite espía chino para vigilar bases militares de EE.UU. en Medio Oriente
    Mundo

    Informe revela que Irán habría adquirido satélite espía chino para vigilar bases militares de EE.UU. en Medio Oriente

    Delcy Rodríguez pide el cese de las sanciones para que las inversiones puedan “desarrollarse plenamente” en Venezuela

    Donald Trump afirma que la guerra contra Irán “está a punto de terminar”

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde
    Paula

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez

    Nuestros hijos viven en un mundo digital. Y nosotros, ¿estamos realmente ahí?