Informe revela que Irán habría adquirido satélite espía chino para vigilar bases militares de EE.UU. en Medio Oriente

Un reportaje del medio británico Financial Times reveló que Irán habría adquirido de forma secreta un satélite espía de origen chino, lo que le permitió monitorear bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente durante el reciente conflicto.

Según la publicación, el satélite denominado TEE-01B, construido y lanzado por la empresa china Earth Eye Co, habría sido incorporado a fines de 2024 por la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

De acuerdo con documentos militares iraníes filtrados -que incluyen coordenadas, imágenes satelitales y análisis orbitales- los mandos iraníes habrían instruido el uso del satélite para observar instalaciones clave de Estados Unidos en la región.

Las imágenes, captadas en marzo, coincidirían con momentos previos y posteriores a ataques con drones y misiles atribuidos a Irán contra objetivos estadounidenses.

Entre los puntos monitoreados se encuentra la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudita, fotografiada en varias jornadas a mediados de marzo. El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el 14 de ese mes que aeronaves estadounidenses en esa instalación habían sido alcanzadas.

Shadati

Red de observación ampliada

El informe también señala que el satélite habría sido utilizado para vigilar otras ubicaciones estratégicas, como la base aérea Muwaffaq Salti en Jordania, zonas cercanas a la base de la Quinta Flota estadounidense en Bahréin y el aeropuerto de Erbil, en Irak.

Como parte del acuerdo, Teherán habría obtenido acceso a estaciones terrestres comerciales operadas por Emposat, una compañía con presencia en Asia, América Latina y otras regiones, lo que permitiría controlar el satélite y procesar los datos recolectados.

No obstante, hasta ahora, ni la Casa Blanca, ni la CIA, ni el Pentágono, así como tampoco las autoridades chinas o las empresas involucradas, han emitido declaraciones oficiales sobre la veracidad del informe.