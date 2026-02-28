SUSCRÍBETE
    Mundo

    Emiratos Árabes Unidos ordena la evacuación del Burj Khalifa tras el ataque con misiles iraníes

    El edificio más alto del mundo fue evacuado tras los ataques con misiles iraníes en Dubai.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Vista general del centro de Dubai, que muestra el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, en Emiratos Árabes Unidos, el 31 de diciembre de 2022. ABDEL HADI RAMAHI

    El Burj Khalifa de Dubai, el edificio más alto del mundo, fue evacuado tras escucharse explosiones en toda la ciudad, mientras Irán lanzaba ataques con misiles de represalia contra posiciones militares estadounidenses en el Golfo, tras los ataques conjuntos estadounidenses e israelíes contra Teherán.

    Irán llevó a cabo ataques contra puntos en Abu Dhabi y Dubai (Emiratos Árabes Unidos), así como en Doha (Qatar) y Riad (Arabia Saudita).

    Residentes de Dubai declararon a la agencia AFP que oyeron fuertes explosiones y vieron misiles surcando el cielo.

    “Fue una gran explosión que hizo temblar las ventanas”, declaró un testigo.

    Se había reportado una primera oleada de explosiones ese mismo día, seguida de más explosiones posteriormente.

    El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó que un civil de nacionalidad asiática murió tras la caída de restos de un misil en una zona residencial de Abu Dhabi.

    “Estos actos constituyen una peligrosa escalada y un acto cobarde que amenaza la seguridad de los civiles y socava la estabilidad”, declaró el ministerio en un comunicado.

    Las autoridades desalojaron a los visitantes y al personal del Burj Khalifa tras los informes de actividad de misiles y explosiones en las inmediaciones que activaron los protocolos de emergencia. La policía acordonó las calles circundantes y recomendó a los residentes mantener la calma mientras continuaban las investigaciones.

    Las explosiones que se escucharon en Dubai generaron pánico entre residentes y turistas, especialmente en los distritos comerciales y de gran altura. Los equipos de emergencia respondieron con rapidez y llevaron a cabo evacuaciones preventivas en lugares emblemáticos, como el Burj Khalifa.

    Las autoridades han instado a la población a confiar en información verificada y evitar la difusión de informes no confirmados. Las autoridades continúan investigando el origen y el impacto de las explosiones, manteniendo un alto nivel de preparación.

    Los mercados financieros de la región reaccionaron con cautela, y los precios de la energía mostraron indicios de volatilidad, ya que los inversores evaluaron el riesgo de una inestabilidad prolongada en el Golfo.

