Cerro Castillo: concluye cónclave para alinear al oficialismo y megaproyecto podría ingresar a inicios de la próxima semana

Pasadas las 23.30 de este martes, culminó en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo el primer cónclave oficialista del gobierno de José Antonio Kast, donde el mandatario revisó con parlamentarios y autoridades de los partidos oficialistas el denominado “Plan de Reconstrucción Nacional”.

El encuentro, encabezado por el mandatario, había comenzado a eso de las 20.00 de este martes en el recinto viñamarino, con el fin de ordenar al sector de cara a la tramitación de la iniciativa y en la antesala de la cadena nacional con la que el Mandatario presentará la megarreforma durante la noche del miércoles.

A la salida de la cita, el presidente de Evópoli, senador Luciano Cruz-Coke, indicó que en la instancia “se abordaron los aspectos generales de un proyecto que pretende generar un movimiento económico masivo, importante, precisamente para bajar el desempleo estructural enorme que tenemos, de 8 puntos, bajarlo ojalá a 6 puntos en el corto plazo y el crecimiento pasarlo de 2 a 4 puntos”.

Agregó que para esto se requiere hacer “el experimento contrario” a lo realizado en términos de reforma tributaria por los gobiernos anteriores.

“Los últimos gobiernos, todos han tenido reformas tributarias consecutivas, que lo que han hecho es recaudar menos”, indicó el senador de Evópóli. “Lo que necesitamos hoy es recaudar más, para que el país tenga recursos”, agregó.

“Eso es parte del proyecto general que el ministro (de Hacienda, Jorge) Quiroz y el Presidente Kast han presentado”, indicó Cruz-Coke, tras lo cual indicó que espera que el proyecto ingrese al Congreso “mañana (miércoles) o ya en los primeros días de la próxima semana”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), sostuvo que en la cita con el Ejecutivo “solamente se presentó el proyecto original” y que esperan que se puedan sumar otras “medidas concretas”.

Horas antes de su ingreso al palacio presidencial, Alessandri había destacado que “el Ejecutivo ha dado señales de que va a presentar un solo proyecto, y con los comités y con la mesa estamos viendo qué parte podría ir a Hacienda, que es la comisión madre, porque va a haber tributos; pero también en lo pertinente, que pudiera pasar algunas partes a Medio Ambiente o alguna otra comisión”.