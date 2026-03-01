SUSCRÍBETE
    Mundo

    Al menos nueve muertos en protestas frente al consulado de EE.UU. en Pakistán tras la muerte de Jamenei

    Las protestas también se registraron en la Cachemira administrada por India, reflejando la magnitud internacional de la reacción tras la muerte del líder iraní y el aumento de la tensión en Medio Oriente y el sur de Asia.

    Sebastián Escobar F. 
    Sebastián Escobar F.
    Al menos nueve muertos en protestas frente al consulado de EE.UU. en Pakistán tras la muerte de Jamenei

    Al menos nueve personas murieron y varias resultaron heridas este domingo en la ciudad pakistaní de Karachi, tras enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes que intentaban asaltar el consulado de Estados Unidos, en medio de protestas por la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei.

    Las manifestaciones estallaron luego de conocerse la muerte de Jamenei, en un contexto de alta tensión regional. Según informó la cirujana policial Dra. Summaiya Syed a Al Jazeera, al menos nueve cuerpos fueron trasladados al hospital civil de Karachi.

    De acuerdo con los reportes, cientos de manifestantes proiraníes intentaron irrumpir en la sede diplomática ubicada en Mai Kolachi Road durante la madrugada del domingo. Las fuerzas de seguridad abrieron fuego para dispersar a la multitud. Imágenes verificadas por Al Jazeera muestran a un herido siendo evacuado por civiles, mientras otros videos exhiben a manifestantes intentando forzar el ingreso al edificio consular.

    Al menos nueve muertos en protestas frente al consulado de EE.UU. en Pakistán tras la muerte de Jamenei

    Disturbios en otras ciudades de Pakistán

    Las protestas se extendieron a otras regiones del país. En la ciudad norteña de Skardu, en la región de mayoría chiita de Gilgit Baltistán, manifestantes incendiaron un edificio que albergaba una oficina de la Naciones Unidas.

    “Un gran número de manifestantes se reunió frente a la oficina de la ONU en GB y quemó el edificio”, declaró el portavoz del gobierno local Shabbir Mir, aunque precisó que no se reportaron víctimas en ese incidente.

    En la ciudad central de Lahore, cientos de personas se congregaron frente al consulado estadounidense, pero no se informaron hechos violentos. “Algunos de los manifestantes intentaron dañar la puerta de seguridad, a varios cientos de metros del consulado. Sin embargo, la policía los detuvo sin usar la fuerza”, según trascendió.

    Al menos nueve muertos en protestas frente al consulado de EE.UU. en Pakistán tras la muerte de Jamenei

    Protestas en Irak y Cachemira

    Las movilizaciones también se replicaron fuera de Pakistán. En Bagdad, cientos de iraquíes —muchos vestidos de negro— intentaron asaltar el complejo que alberga la embajada estadounidense, pese a un fuerte despliegue de seguridad.

    Un manifestante enmascarado identificado como Ali declaró a Agence France-Presse que “el martirio de Sayyed Ali Jamenei nos ha herido”. “Estamos aquí porque queremos la retirada de las fuerzas estadounidenses de ocupación de Irak”, afirmó, en referencia a las tropas de la coalición liderada por Washington, cuya presencia se ha reducido y actualmente se concentra principalmente en el norte del país.

    Otro manifestante, Syed Towfeeq, de 40 años, expresó: “Hoy estamos todos con el corazón muy pesado. Estamos de luto por nuestro amado líder que fue martirizado”. También envió un mensaje al presidente estadounidense, Donald Trump: “Siempre nos opondremos a su opresión”.

    Las protestas también se registraron en la Cachemira administrada por India, reflejando la magnitud internacional de la reacción tras la muerte del líder iraní y el aumento de la tensión en Medio Oriente y el sur de Asia.

    Al menos nueve muertos en protestas frente al consulado de EE.UU. en Pakistán tras la muerte de Jamenei
