Los kurdos: la carta de Trump para propiciar el cambio de régimen en Irán

El golpe definitivo podría venir desde adentro: Estados Unidos ya lleva semanas buscando apoyo al interior de Irán, para poder fomentar un levantamiento popular. Con el ayatola Jamenei muerto, esos contactos se han intensificado, considerando el momento como una ventana de oportunidad para botar el régimen, y para eso, los kurdos están en una posición clave.

Distintas fuentes que hablaron con Al Monitor se negaron a proporcionar una fecha para cuando ocurra la participación kurda, pero dijeron que las fuerzas kurdas iraníes, que habían recibido armas y otros equipos, podrían cruzar “en unos días”.

Distintas fuentes confirmaron a CNN lo que se venía especulando: que la CIA estaba trabajando para armar a las fuerzas kurdas, sobre todo concentradas en el límite entre Irán e Irak, con el fin de que se produzca un levantamiento contra Teherán. Del mismo modo, la administración de Trump ha estado en discusiones al respecto, tanto con grupos de oposición iraníes como con líderes kurdos en Irak, para ofrecerles apoyo militar.

Desde que empezó la guerra entre Irán y Estados Unidos, los grupos kurdos iraníes tienen ya miles de fuerzas operando al otro lado de la frontera con Irak, principalmente desde la región autónoma de Kurdistán. Muchos de estos grupos hicieron llamados a la acción a través de comunicados, hablando de operaciones inminentes y llamando a los militares iraníes a desertar.

Personas flameando la bandera kurda.

Desde las fuentes, tanto en el Gobierno Regional de Kurdistán (región autónoma en Irak) como en la inteligencia norteamericana, CNN confirmó que los grupos kurdos llevan meses trabajando con el apoyo de la CIA. Pero ahora, después del ataque estadounidense e israelí en Teherán, parece que llegó el momento de actuar.

Este mismo martes, el presidente Donald Trump conversó con el presidente del Partido Democrático del Kurdistán Iraní (KDPI, por sus siglas en inglés), Mustafa Hijri, según un alto funcionario kurdo iraní. Este partido fue uno de los grupos atacados por los Guardianes de la Revolución en los últimos días.

Se espera que las fuerzas de la oposición kurda iraní participen en una operación terrestre en el oeste de Irán en los próximos días, según declaró un alto funcionario kurdo iraní a CNN. “Creemos que tenemos una gran oportunidad ahora”, declaró la fuente, explicando el momento de la operación, añadiendo que las milicias esperan el apoyo de Estados Unidos e Israel.

El presidente norteamericano también se contactó con los líderes kurdos iraquíes el domingo, para hablar sobre la operación militar estadounidense en Irán y cómo Estados Unidos y los kurdos podrían colaborar a medida que avanza la misión.

tropas de kurdos y EE.UU.

En este contexto, el ejército israelí ha estado bombardeando objetivos iraníes y puestos de policía cerca de la frontera con Irak, en lo que se especula que sería preparar el terreno para la posible incursión de las milicias kurdas. Estas entrarían desde el noroeste de Irán, y según indicó una fuente israelí a CNN, los bombardeos a esa zona se tendrían que intensificar en los próximos días.

Temiendo esta incursión, los Guardianes de la Revolución Islámica en Irán han venido bombardeando en reiteradas ocasiones esta semana a los grupos kurdos. Solo este martes, atacaron en la zona con docenas de drones.

El líder de la Unión Patriótica del Kurdistán, Bafel Talabani,confirmó públicamente el contacto con el mandatario estadounidense. Según un comunicado difundido por su partido, Talabani explicó ante dirigentes de su partido que Trump detalló los objetivos que persigue Washington en la actual guerra contra Irán y expuso cómo podría evolucionar la estrategia militar en los próximos meses.

Desde el medio norteamericano Axios apuntan a que el acercamiento entre la Casa Blanca y los kurdos fue el resultado de gestiones impulsadas por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Israel mantiene desde hace décadas vínculos con grupos kurdos en distintos países de la región, tanto en Irak como Siria e Irán.

kurdistan referendum

Aun así, cualquier apoyo estadounidense e israelí a una fuerza terrestre kurda tendría que ser amplio: las evaluaciones de inteligencia estadounidenses han indicado en distintas ocasiones que los kurdos iraníes no cuentan ni con la influencia ni con los recursos necesarios para impulsar un levantamiento exitoso contra el gobierno. Además, los partidos kurdos iraníes buscan garantías políticas de la administración Trump antes de comprometerse a unirse a cualquier esfuerzo de resistencia, según una fuente familiarizada con el asunto.

Los grupos de oposición kurdos también están divididos, con un historial de tensión, ideologías divergentes y agendas contrapuestas. Así, algunos funcionarios de Trump, que han participado en las conversaciones sobre el apoyo a estos grupos, tienen dudas sobre sus motivaciones para ayudar a Estados Unidos.

Alex Plitsas, analista de seguridad nacional de CNN y ex alto funcionario del Pentágono durante la presidencia de Barack Obama, afirmó que Estados Unidos “claramente está intentando impulsar” el proceso de derrocamiento del régimen iraní armando a los kurdos, un aliado regional histórico: “El pueblo iraní, en general, está desarmado y, a menos que los servicios de seguridad colapsen, les será difícil tomar el control a menos que alguien los arme. Creo que Estados Unidos espera que esto inspire a otros en Irán a hacer lo mismo”.

A la espera de esta supuesta incursión, ya están sacando cálculos en otras partes de la región, porque el apoyo estadounidense a los kurdos podría introducir nuevas tensiones. Este es el caso de Turquía, país miembro de la OTAN y que lleva años con una relación conflictiva con los movimientos kurdos.

El gobierno de Erdogan tiene una relación de confrontación con el Partido de lo Trabajadores del Kurdistán, al que se le considera organización terrorista en Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea. Este movimiento, como otras agrupaciones kurdas, se propone la creación de un Estado kurdo independiente. En ese sentido, el apoyo de Estados Unidos podría terminar por alienar a Turquía, que teme que el movimiento kurdo se fortalezca en su propio territorio.