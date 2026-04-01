Zelenski compara el bloqueo del paso de Ormuz con el de Rusia a los puertos de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha comparado este miércoles el bloqueo del estrecho de Ormuz con el de Rusia a los puertos ucranianos en 2022 y ha remarcado su respaldo a los países del Golfo que se enfrentan a la respuesta de Irán a los ataques de Estados Unidos e Israel.

“Ninguna nación debería quedarse sola ante los ataques terroristas”, ha valorado el presidente Zelenski, en clara clave ucraniana, a medida que insiste a sus socios internacionales en que no levanten las sanciones a la energía Rusia a pesar de la crisis que ha provocado esta nueva guerra en Oriente Próximo.

“El bloqueo de la navegación normal en el estrecho de Ormuz es, en realidad, el mismo desafío que afrontamos en Ucrania en 2022, cuando Rusia intentó bloquear nuestros puertos y el acceso al mar, solo que a una escala mucho más peligrosa”, ha dicho el presidente ucraniano en un mensaje en sus redes sociales.

Zelenski ha asegurado que Ucrania busca “una mayor seguridad común” y ha destacado los acuerdos de colaboración que han alcanzado en los últimos días con los gobiernos de algunos de los países que se han visto involucrados en los ataques. “Nuestra experiencia militar ya está dando resultados”, ha celebrado.

Así, ha asegurado que los interceptores de drones iraníes “ya están dando resultados” en lugares como Emiratos Árabes Unidos, Arabía Saudí, Qatar, o Jordania, y confía en que otras naciones como Bahréin, Kuwait e Irak, puedan sumarse a estas iniciativas de defensa, a medida que marchan las conversaciones.

“La situación en esta región es de importancia mundial, y esto se refleja en los mercados mundiales, en el costo de vida en todos los países sin excepción, así como en los desafíos tecnológicos que no pueden quedar sin una respuesta adecuada. La guerra hace que las armas sean más peligrosas”, ha insistido.

En ese sentido, ha asegurado que las autoridades ucranianas están en conversaciones con otros países de fuera de la región, entre ellos Turquía y “otros con potencial significativo”, agradeciendo “a todos en el mundo que trabajan de esta manera, uniendo esfuerzos para proteger a personas e infraestructuras”.