Putin y Erdogan piden un alto al fuego en Medio Oriente por crisis energética derivada de la guerra

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, concretaron una reunión -vía telefónica- este viernes en la que pidieron un alto al fuego inmediato en Medio Oriente a raíz de la crisis energética derivada del conflicto.

El comunicado, emitido por el Kremlin, señala que “los dirigentes subrayaron sus posiciones comunes sobre la necesidad de un alto al fuego lo antes posible y de la elaboración de acuerdos de paz que tengan en cuenta los intereses legítimos de todos los Estados de la región”.

Esta coordinación se enmarca en un momento crítico para el mercado energético sacudido por la guerra en Irán, iniciada a fines de febrero.

Además, los mandatarios coincidieron que la “intensificación de las acciones militares acarrea graves consecuencias no solo a nivel regional, sino también mundial, especialmente en los ámbitos de la energía, el comercio y la logística”.

Los mandatarios discutieron la importancia de la “coordinación” entre ambos países para resguardar la seguridad en el Mar Negro, un lugar donde Ucrania ha perpetrado ataques contra buques comerciales e infraestructura de gas, según Moscú.

Ante el cierre del estrecho de Ormuz y el escenario de escasez, la seguridad de las rutas del Mar Negro cobra especial relevancia para evitar que la competencia por suministros limitados dispare aún más los precios en Europa y Asia.

La empresa rusa de gas, Gazprom, señaló previamente que una instalación energética que suministra combustible a Turquía fue blanco de un ataque nocturno con drones

Con el fin de debilitar los recursos de hidrocarburos, Kiev atacó instalaciones energéticas en Rusia con los que Moscú sostiene y financia su ofensiva en Ucrania.