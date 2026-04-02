Las empanadas de queso chilenas conquistan McDonald’s Suiza (y generan polémica en Argentina)

Prácticamente todos los locales de McDonald‘s en el mundo cuentan con un menú estándar donde destacan el clásico Cuarto de Libra, Big Mac, Mcnifica, entre algunas opciones que se repiten en todo el planeta.

Sin embargo, en algunos países específicos hay snacks, hamburguesas o postres que se salen del estándar mundial y buscan innovar con alguna comida típica de la nacionalidad del local.

En el caso de nuestro país, el plato distintivo de las sucursales de McDonald ‘s en Chile son las empanadas de queso .

Las empanadas de queso chilenas conquistan McDonald’s Suiza (y generan polémica en Argentina). Foto: Mcdonald's Suiza

El menú mundial de Mcdonlad’s Suiza

Como parte de una nueva campaña, McDonald’s de Suiza buscó innovar “robando” platos de distintas partes del mundo para ofrecerlos en los locales de su país, entre ellos la empanada de queso chilena .

“Los más buscados: El robo del menú mundial” es como se titula la campaña que trae creaciones de distintos locales de McDonald’s en el mundo.

Las empanadas de queso chilenas conquistan McDonald’s Suiza (y generan polémica en Argentina). Foto: Mcdonald's Suiza

En total son seis los platos de distintos países que serán ofrecidos en Suiza:

Desde Canadá llega la Hamburguesa doble de un cuarto de libra con salsa barbacoa de arce y tocino.

Del menú de Japón están incluídas una hamburguesa Teriyaki McCrispy y un refresco llamado McFizz Sakura.

Las influencias de Indonesia también se hacen presentes con un postre McFlurry Palomitas de maíz con caramelo.

Traído de Singapur, los locales suizos ofrecen también una salsa con sabor a trufa y queso.

Proveniente de Chile, como ya se mencionó, están las empanadas rellenas de queso .

“Un clásico chileno, perfecto para compartir o disfrutar solo” dice la descripción del plato típico nacional.

Controversia en Argentina por las empanadas

En redes sociales una usuaria argentina de X subió la foto del menú suizo con los distintos platos del mundo que ofrece esta promoción, sin embargo, no cayó bien que las empanadas estuvieran relacionadas a Chile.

mcdonalds suiza, cheese empanadas CHILE??? me quiero ir a las piñas!!! pic.twitter.com/aUR4STp0UN — mica (@micascapino_) April 1, 2026

“Mcdonald’s suiza, cheese empanadas CHILE??? me quiero ir a las piñas (golpes)!!!” dice la publicación de @micascapino_, molesta con que se asocien las empanadas a Chile.

En los comentarios también hubo usuarios trasandinos molestos con esta situación: “los chilenos son peor, nos copiaron las empanadas”, dice una de las respuestas, por ejemplo.

Sin embargo, los tuiteros nacionales argumentaron que solo en los locales de Chile se venden empanadas de queso como parte de su menú.

“Cuando fuimos a McDonald’s en Argentina y pedimos empanadas de queso nos quedaron mirando modo ???”, señala una usuaria chilena para defender el platillo.

Y, en efecto, las empanadas de queso solo se ofrecen en Chile como parte del menú, a diferencia de Argentina que no cuenta con esta opción.