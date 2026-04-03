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    Ben Brereton está con la pólvora encendida: anota un doblete en caída del Derby County por el Championship

    Luego de anotar para la Roja en Oceanía (a Cabo Verde), el chileno-inglés ahora acierta en dos ocasiones para The Rams, en la derrota con el líder Coventry City.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Ben Brereton anota un doblete en caída del Derby County por el Championship. Foto: @dcfcofficial

    Ben Brereton está con la pólvora encendida. Justo en momentos cuando la selección chilena necesita goles, ante la carencia de variantes en ofensiva, el jugador nacido en Inglaterra atraviesa por un presente de alta efectividad. Lo hizo con la Roja, en el amistoso ante Cabo Verde, y lo repitió este viernes, por su club en el Championship.

    Lamentablemente para los objetivos colectivos, el doblete del chileno-inglés no fue suficiente para sacar un buen resultado en su visita al puntero Coventry City. The Rams cayeron por 3-2, por la jornada 40 del Championship. Brereton fue el valor más destacado de su escuadra, aportando con dos anotaciones.

    El local comenzó en ventaja gracias al acierto de Frank Onyeka, en los 12 minutos. Luego, en los 38′, llegó la igualdad del Derby, gracias al internacional chileno. El ex Sheffield United apareció por detrás de todos, en el segundo palo, y metió un testazo para igualar, conectando un envío de Matthew Clarke. Con la igualdad parcial se fueron al descanso.

    En el complemento, el Coventry que dirige Frank Lampard (exseleccionado inglés y gloria del Chelsea) logró el 2-1 en los 68, a través de Jack Rudoni. Una nueva aparición de Brereton le devolvió la igualdad a The Rams. Mediante un lanzamiento penal, el seleccionado nacional convirtió el 2-2 en los 77′. A 10′ del epílogo, nuevamente Rudoni convirtió para el local y le dio el 3-2 definitivo.

    Coventry City es el firme líder del Championship, sumando 83 puntos, 11 más que su escolta Millwall. Cabe recordar que los dos primeros de la tabla logran el ascenso directo a la Premier League. Del tercero al sexto acceden a los playoffs por el tercer ascenso. Con el resultado de hoy, Derby County se instala en la 8ª posición con 60 unidades, a cuatro del sexto (Wrexham).

    Tomando como referencia los últimos ocho partidos de Ben Brereton, entre la Selección y en su club, suma cinco anotaciones. La racha comenzó el 28 de febrero, ante Blackburn Rovers. Luego, el 7 de marzo, le anotó al Sheffield Wednesday. Pasaron tres encuentros sin convertir, hasta que volvió a acertar en el amistoso de Chile con Cabo Verde, la semana pasada.

    En el Championship 25-26, el exjugador del Villarreal tiene siete tantos en 35 encuentros.

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