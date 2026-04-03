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    La drástica decisión de Universidad Católica para el duelo ante Boca Juniors por la Copa Libertadores

    Los cruzados anunciaron la medida en vista de la obligación impuesta por Conmebol, organismo que obligó a tener hinchas argentinos en el Claro Arena.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    UC tomó drástica medida para el duelo conra Boca. FOTO: Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    La obligación de recibir a hinchas de Boca Juniors aún resuena en las oficinas de Universidad Católica. La Conmebol avisó al club chileno la exigencia, situación que cambió completamente el escenario de la organización de duelo del martes 7 de abril, en el Claro Arena.

    En principio, la Delegación Presidencial había prohibido la presencia de simpatizantes del cuadro argentino para el partido en la comuna de Las Condes. Sin embargo, la presión del órgano rector del fútbol sudamericano obligó a reconsiderar la medida.

    Finalmente, la oficina gubernamental aprobó la presencia de fanáticos xeneizes en el reducto precordillerano, pero con una serie de medidas de seguridad. Paquete de observaciones que incluye guardias con cámaras corporales, todo para concebir la presencia de 2.000 hinchas del equipo más popular de la nación transandina.

    Extrema medida

    Pero la decisión impuesta, de todas maneras, afectará a los propios simpatizantes locales. Noticia que ya había sido adelantada por el presidente de Cruzados Juan Tagle en la jornada del jueves.

    “Es muy probable que no haya venta de entrada, eso lo vamos a resolver exactamente mañana. Esto nos obliga a que algunos abonados, especialmente del sector Prieto Alto, tengan que ser reubicados, algunos en Fouillioux, otros en Livingstone y algunos en Prieto Bajo, considerando que la ubicación de Prieto Bajo es una ubicación que tiene un costo menor que la de Prieto Alto, de alguna manera también ofreceremos algún tipo de compensación económica”, dijo el mandamás.

    Situación que, finalmente fue confirmada por la propia institución. A través de sus canales oficiales, la UC anunció que en vista de esta nueva exigencia en la demanda, no habrá venta exclusiva de boletos para el estreno del primer equipo en la Copa Libertadores.

    “Comunicamos que para el partido de este martes 07 de abril, válido por el grupo D de la Copa CONMEBOL Libertadores, entre Universidad Católica y Boca Juniors de Argentina, no habrá venta de entradas a público general local”, anuncia el comunicado, a la vez que advierte que “la decisión se sustenta en las complejidades de un partido que recibirá 2 mil hinchas visitantes, lo cual ha obligado a implementar ajustes en la operación por motivos de seguridad”.

    Asimismo, la nota agrega que “a confirmación de recibir dos mil hinchas de Boca Juniors, y las exigencias de seguridad impuestas por las autoridades para ello, implicará reubicar a algunos abonados de Tribuna Prieto Alto, lo que impide disponer tickets para hinchas cruzados en las restantes tribunas de Claro Arena. A lo anterior, se agregarán las mayores dimensiones de los colchones de seguridad exigidos por la Delegación Presidencial Metropolitana y Carabineros para la separación entre hinchas de ambos equipos, lo que inevitablemente también implicará perder una importante cantidad de asientos destinados a implementar dicha separación. Los únicos tickets que se dispondrán a la venta para público local serán los que sean cedidos por Abonados que no puedan asistir a este partido”.

    Más sobre:FútbolCopa LibertadoresUniversidad CatólicaBoca JuniorsJuan Tagle

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