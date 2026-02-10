SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo y Tomás Barrios sufren para seguir avanzando en el ATP de Buenos Aires

    El tenista chileno (71° del ranking ATP) ganó por 7-6 (5) y 6-3 al transandino 285° en una hora y 49 minutos. En la próxima fase, el nacional se medirá al brasileño Joao Fonseca (33°). El chillanejo ganó por el retiro del paranaense Thiago Seyboth Wild.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Alejandro Tabilo está en la segunda ronda de Buenos Aires. Foto: @TeamChile_COCH.

    Alejandro Tabilo sufrió solo al inicio del cotejo. La primera raqueta nacional, número 71° dl ranking ATP, ganó en sets corridos al local Facundo Díaz Acosta (285°) y avanzó a la segunda ronda del ATP de Buenos Aires, donde ahora se medirá este miércoles al brasileño Joao Fonseca (33°), tercer sembrado del torneo.

    Pero de ninguna manera debía ser un trámite para la raqueta chilena. A pesar de su puesto en el ranking ATP, el juego del transandino estaba lejos de esas posiciones. Fuertes servicios, al borde de los 200 kilómetros por hora, además de potentes tiros, dieron dura pelea a Jano.

    A medida que avanzaban los juegos, el tenista local ganaba en confianza e imponía términos en cada uno de sus saques. De esa manera, el partido llegó rápidamente a un empate a tres juegos en el primer set, aunque en los últimos dos de servicio Díaz Acosta dejó en cero al nacional nacido en Toronto.

    En el séptimo game, el crédito chileno pudo pellizcar un par de puntos con su rival al mando. Sin embargo, el deportista oriundo de La Lucinda en el Gran Buenos Aires le daba muy poco margen al “canadiense”.

    El décimo juego fue una pesadilla para Tabilo, quien tuvo muchos problemas con ese servicio. Facundo Díaz Acosta alcanzó su primer punto de quiebre, 5-4 arriba, para lograr su primer punto de set. Lo salvó el chileno y del transandino consiguió un segundo punto de set, pero el nacional logró mantener su saque para quedar 5-5.

    Partido parejo en el que ambos adversarios no lograron dañarse en los juegos sucesivos. Con el 6-6 en la pizarra, la primera manga debió definirse en el tie break. Instancia en la que el Jano partió mejor, logró un mini quiebre en el primer punto, ventaja que confirmó con sus dos servicios para ponerse rápidamente 3-0 arriba.

    Una tendencia que continuó en los puntos siguientes para que el chileno se pusiera 5-0 en el parcial. Díaz Acosta insinuó una recuperación para colocarse 5-3 abajo, después de un buen servicio quedó 5-4. Tabilo retomó el control con su saque y se puso 6-4 con punto de set a su favor. Un error no forzado dejó al transandino 6-5 abajo, pero una pelota ancha en el siguiente punto el permitió el primer set al chileno por 7-6 (5) después de 1 hora y 5 minutos.

    Preciso

    Impulso suficiente para que el de Toronto iniciara en buena forma el segundo set. Así, no tuvo mayores complicaciones para ponerse 1-0 con su servicio, mientras que en el segundo game no desaprovechó su primer punto de quiebre del partido para colocarse 2-0 arriba.

    Rápidamente, el nacional estaba 3-0 arriba y ponía presión a Díaz Acosta. El argentino consiguió salvar su saque y ponerse 3-1 abajo, incluso, logró estar 15-30 con Tabilo al saque. Sin embargo, Tabilo no perdió la calma y ya estaba 4-1.

    El argentino apuró un poco más para quedar abajo por 5-3, con el canadiense al servicio. Tabilo no falló y con su servicio cedió un solo punto para adjudicarse el segundo set por 6-3. Suficiente para llevarse el duelo en una hora y 49 minutos.

    Avanza Barrios

    Más problemas tuvo Tomás Barrios, el otro tenista chileno en el certamen. El chillanejo perdió el primer set ante el brasileño 6-4 frente al brasileño Thiago Seyboth Wild, ganador del ATP de Santiago en el año 2020, días antes del inicio de la pandemia.

    Pese a ello, el ñublense remontó el segundo set para ponerse 6-5 arriba en el segundo set, momentos antes de que el paranaense se retirara por molestias físicas. De esa manera, el atleta nacional se quedó con la victoria y jugará en siguiente ronda ante Luciano Darderi (22°).

    TenisAlejandro TabiloFacundo Díaz AcostaATP de Buenos Aires

