Con el club a cinco puntos del descenso: Tottenham pierde la paciencia y despide a Thomas Frank

Thomas Frank fue despedido de su cargo como entrenador del Tottenham, luego de caer por 2-1 contra Newcastle, este lunes. El club comunicó que estaba dispuesto a darle tiempo y apoyo al adiestrador, pero debido a los malos resultados durante la campaña decidió sacarlo de su puesto.

El equipo comunicó el despido a través de sus redes sociales: “El club tomó la decisión de hacer un cambio en la posición del entrenador masculino y Thomas Frank se irá hoy. Decidimos darle el tiempo y apoyo necesarios para construir el futuro juntos. Sin embargo, los resultados y los rendimientos llevaron a la directiva a concluir que, en este punto de la temporada, es necesario un cambio“.

El bajo nivel de apoyo que tenía el DT quedó en evidencia en la caída por 2-1 de hace un par de semanas ante West Ham United. Los aficionados de los Spurs abuchearon a Frank y los cambios que realizó durante el encuentro. Incluso, los hinchas del cuadro de Londres le cantaron “te despedirán en la mañana”, lo que mostró la desconexión con el técnico.

El exestratega del Brentford deja el conjunto inglés como decimocuarto en liga, a solo cinco puntos de la zona de descenso. Justo en la semana que el club se medirá ante Arsenal, su acérrimo rival y puntero de la Premier League.

La compleja campaña de los Spurs

Frank asumió en junio del 2025 para reemplazar a Ange Postecoglou, quien ganó la Europa League, pero en liga quedó en el puesto 17°. El danés asumió como uno de los estrategas más prometedores de la competencia inglesa, ya que consiguió mantener al Brentford en la máxima división.

El adiestrador danés dejó al Tottenham a cinco puntos del descenso en liga. Getty Images

La escuadra de la capital gastó más de USD$ 200 millones en la presente campaña para reforzar el plantel, llegaron: Xavi Simons, Mohammed Kudus, Kevin Danso, João Palhinha, Conor Gallagher, entre otros.

Sin embargo, Frank no consiguió que el equipo rindiera y dejó dudas desde el principio. Los Spurs quedaron eliminados de forma temprana en la Carabao Cup y Fa Cup, contra Newcastle y Aston Villa respectivamente. En cambio, en Champions League finalizó cuarto en la fase de liga, lo que le dio el pase directo a los octavos de final de la máxima competición europea.

Los resultados en Premier League fueron los más críticos. Iniciada la segunda rueda sus dirigidos llevan 7 victorias y 11 derrotas. No conocen de ganar desde el año pasado y ya han disputado ocho encuentros por liga en 2026.

La irregularidad y estar entre los últimos de la liga de Inglaterra, llevó al primer despido en la carrera del adiestrador danés de 52 años.