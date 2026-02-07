SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Viktor Gyökeres guía la goleada sobre Sunderland y Arsenal extiende su ventaja en la Premier League

    Los Gunners aplastaron por 3-0 a los Black Cats, con un doblete del delantero sueco. Ahora, le sacan nueve puntos de diferencia al Manchester City, que este domingo juega contra Liverpool.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Viktor Gyökeres comandó la goleada de Arsenal sobre Sunderland. Foto: Arsenal/X.

    Arsenal marcha a paso firme en la cima de la Premier League. Los Gunners estaban ante una nueva prueba de fuego en Emirates Stadium, pues recibían al Sunderland, equipo que les había sacado un aguerrido empate en la primera rueda del campeonato. Sin embargo, en esta oportunidad, el panorama fue totalmente favorable para los londinenses: con una gran actuación de Viktor Gyökeres, golearon por 3-0 a los Black Cats y extendieron su ventaja como líderes absolutos.

    Triunfo contundente

    A la espera de lo que puede ocurrir en el partido de este domingo entre Liverpool y Manchester City, el Arsenal de Mikel Arteta tenían la responsabilidad de cumplir con la tarea frente al Sunderland y así ponerle presión a sus perseguidores más inmediatos.

    Ante las ausencias obligadas de Bukayo Saka y Martin Odegaard, el entrenador español mandó a la cancha a Noni Madueke por el extremo derecho y a Kai Havertz como volante de enlace. Esta fórmula le trajo réditos, porque los Gunners encontraron verticalidad, línea de pases y asociaciones en tres cuartos de cancha.

    En esa dinámica ofensiva, Declan Rice fue el primero en incomodar con un remate desde fuera del área, que pasó muy cerca de la portería de Robin Roefs. El disparo del inglés fue un aviso de lo que ocurriría al 42′. Y es que cuando el Arsenal colmaba campo rival, Martín Zubimendi volvió a rematar de larga distancia y quebró la resistencia del meta neerlandés. El volante vasco sacó un misil, que pegó primero en el vertical, y luego se coló en la ratonera. Fue su segundo partido consecutivo anotando, tras su gol en la victoria contra Leeds United.

    En la segunda mitad, fue momento de la aparición estelar de Gyökeres. El delantero sueco, resistido por algunos fanáticos tras un inicio con pocos goles, se está encontrando con su mejor versión y ya aparece como el máximo artillero del equipo a lo largo de la temporada. El ex Sporting de Lisboa marcó por duplicado frente a los Black Cats, con un derechazo a los 66′ y tras finiquitar un contraataque a los 90′+4′. Sumando todos los torneos, el nórdico tiene 13 goles en 32 compromisos.

    Con este dominante triunfo, el Arsenal alcanzó los 56 puntos y se mantiene en el primer lugar del fútbol inglés. Si el City no suma en su visita a Anfield Road, serán nueve unidades las que los separarán.

    En la próxima fecha, en tanto, los Gunners deberán viajar al Gtech Community Stadium para medirse al Brentford, el jueves 12 de febrero a las 17:00 horas.

