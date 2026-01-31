Tras tres fechas sin ganar: Arsenal se reencuentra con los festejos ante Leeds y respira en la cima del fútbol inglés

Fue una jornada tranquila para el Arsenal. Y la verdad es que ya era necesario que tuvieran una presentación como esta, sobre todo después de las tres fechas consecutivas sin ganar en la Premier League (dos empates y una derrota). En un duelo válido por la fecha 24, los Gunners golearon por 4-0 al Leeds United y respiraron en la cima del fútbol inglés. A la espera de lo que haga el Manchester City y el Aston Villa, les saca siete puntos de ventaja a sus rivales más directos.

De vuelta a los festejos

Tras varios partidos de incertidumbre, que incluyeron igualdades sin goles ante Nottingham Forest y Liverpool y una dura caída contra Manchester United, el Arsenal quería recuperarse en su visita a Elland Road.

Los dirigidos por Mikel Arteta se encontraron con un panorama adverso en la antesala del compromiso, pues Bukayo Saka se lesionó de entrada mientras realizaba los trabajos de precalentamiento. En su reemplazo, Noni Madueke asumió de emergencia. Su aparición sería clave.

Más allá de los inconvenientes por la baja del extremo inglés, los londinenses supieron desplegar sus condiciones ante un rival que lucha por escapar de la zona de riesgo por el descenso. El Arsenal anuló en todas las líneas a su oponente, limitándolo a balonazos largos y un bloque bajo.

En esa dinámica fue que los Gunners consiguieron imponer rápidamente los términos, asegurando un desarrollo tranquilo del trámite. A diferencia de los cotejos previos, donde les costó pegar de entrada, esta vez sí lograron machacar a través de la presión y la calidad individual de sus protagonistas. A los 27′, el mencionado Madueke envió un centro preciso a la cabeza de Martín Zubimendi, quien puso la primera piedra para construir la goleada. 10 minutos más tarde, Madueke volvió a salir en la foto, aunque en esta ocasión como protagonista: marcó un gol olímpico tras una pobre intervención del portero Darlow.

En el segundo tiempo, en tanto, fue el momento de la aparición de los centrodelanteros. Primero, a los 70′, Viktor Gyökeres le ganó la pulseada al defensor que lo marcaba, se anticipó a la jugada y capturó un centro que le mandó Gabriel Martinelli. Posteriormente, a los 86′, Gabriel Jesús se inscribió con el suyo, luego de aguantar la pelota dentro del área y ajustarla contra un poste.

Viktor Gyokeres se matriculó con una anotación en la goleada del Arsenal al Leeds.

Con este categórico 4-0, el Arsenal se mantiene como líder de la competición con 53 puntos. En la próxima fecha del certamen inglés se miden frente al Sunderland, en condición de local. Eso sí, a mitad de semana, tendrán que hacer una parada para enfrentarse al Chelsea, por la vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga. Dicho duelo con los Blues también se disputa en Emirates Stadium.