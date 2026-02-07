El pirata hace pie: el campeón Coquimbo recupera sensaciones y vence a Palestino con uno menos

Coquimbo Unido supera el traspié y se afianza. El actual monarca del fútbol chileno da vuelta la página tras un deslucido debut en la Liga de Primera y consiguió su primera victoria en el certamen. Fue un sólido 3-1 sobre Palestino, en un partido en el que tuvo un futbolista menos por más de un tiempo.

El conjunto pirata dejó atrás el amargo estreno en el torneo, donde perdieron un invicto de diez meses en la Liga de Primera (280 días) al caer con Universidad de Concepción.

Los aurinegros volvieron a hacerse fuerte de local y comenzaron de mejor manera ante los árabes. De hecho, los coquimbanos no caen en el Sánchez Rumoroso desde el 31 de agosto de 2024, siendo el único equipo que no perdió en su casa durante el año pasado. En ese sentido, con intenciones de tener la pelota y su característica alta intensidad, empezaron a mostrar una mejor cara.

Tras un par de aproximaciones, Guido Vadalá (20′) marcó la apertura de la cuenta. El argentino recibió a la espalda de un frágil e inocente José Bizama. Le ganó el duelo, ingresó al área y definió al segundo palo para la algarabía del público pirata.

Los piratas darían la segunda estocada unos minutos después. Luego de una gran jugada colectiva, Cornejo desbordó por la izquierda y centró hacia el área chica. Ahí arremetió el paraguayo Luis Riveros (34′), que se anticipó a la zaga y remató de cachetada. Buen gol de los locales.

Una victoria necesaria

Sobre el cierre del primer tiempo se desató la controversia tras una infracción de Elvis Hernández sobre Dilan Zúñiga. El pirata se barrió y, si bien tocó pelota, enganchó por detrás al árabe. Luego de revisar en el VAR, el juez Fernando Vejar le mostró la tarjeta roja, en un polémico cobro que desató la furia de los locales. De esta forma, Coquimbo se quedó con diez jugadores por segunda semana consecutiva.

En la siguiente jugada, los aurinegros reclamaron penal por una presunta falta de Ian Gárguez sobre Dixon Pereira. No obstante, el juez desestimó el cobro tras ser llamado por el VAR, algo que enfureció aún más a los locales.

Lucas Bovaglio movió la pizarra en el complemento y Palestino se vio mejor, sobre todo por la superioridad numérica, aunque no lograron traducirlo en ocasiones de gol. No fue hasta el 73′ que llegó el descuento. Centro de Ian Alegría que se paseó por el área hasta que Nelson Da Silva conectó la pelota para entregar una ilusión que duraría poco.

La sentencia de los piratas llegó rápidamente con un gol de Manuel Fernández (76′). El defensor se impuso en un tiro de esquina de Cornejo, quien sería una de las figuras del encuentro, y selló el triunfo. Con este resultado, Coquimbo sumó sus primeros tres puntos, mientras que Palestino acumula apenas un empate.