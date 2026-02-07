Ranking de abonos del fútbol chileno: la UC lidera el listado y Coquimbo Unido supera a Colo Colo

El mercado de abonos de la Primera División del fútbol chileno muestra una escena fragmentada. Mientras Universidad Católica y Universidad de Chile concentran los mayores volúmenes, varios equipos mantienen cifras acotadas, con estrategias centradas más en la fidelización que en la masificación.

Según el ranking elaborado por El Deportivo, los cruzados lideran con 14.000 membresías vendidas para la temporada, seguidos por Universidad de Chile, que alcanza los 10.500, hasta ahora. Más atrás aparece Coquimbo Unido, con 5.500. Fuera del podio está Colo Colo, con 4.500. Se trata de un número que llama la atención, por tratarse del club más popular del país. Una paradoja. Deportes Concepción destaca con 4.000 abonados, cifra relevante si se considera su reciente retorno a la máxima categoría.

En el extremo opuesto, Deportes Limache registra solo 300 abonos, mientras Everton (640), Ñublense (609), Audax Italiano (600) y Universidad de Concepción (400) evidencian bases bastante más reducidas.

Los precios tampoco siguen un patrón homogéneo. El abono más barato del torneo lo ofrece Everton, con la Galería Cerro a $ 54.000, seguido por Unión La Calera ($ 62.500) y Coquimbo Unido ($ 68.000). En la vereda contraria, Colo Colo fija su abono más económico en $ 201.000, mientras Universidad de Chile llega a $ 199.500. El promedio del abono más barato entre los clubes es de $ 112.442.

El ranking de abonos del fútbol chileno elaborado por La Tercera.

En las regiones, el abono cumple un rol estratégico. “Tenemos una base de hinchas que se mantiene en los abonos. Nuestra meta es poder llegar a los 2.000”, asegura Milko Leguas, presidente de Deportes La Serena. Hoy el club registra 1.800.

Huachipato, con 1.870 abonados, destaca la estabilidad que otorga este sistema. “Si se considera que la asistencia promedio es del orden de las tres mil personas y dos mil son abonados, es significativo. Durante el año no somos dependientes de la recaudación. Después, sí son importantes los partidos de alta convocatoria”, dice Hernán Rosemblum, timonel acerero.

En Deportes Concepción, el objetivo es ambicioso. El presidente Diego Livingstone reconoce que “si llegamos 4.500 sería histórico”, tomando como base los 4.000 abonos actuales.

El caso de Universidad Católica marca un punto aparte por el debut del Claro Arena como eje del proceso. “Es primera vez que hacemos un proceso completo en el Claro Arena, así que había incertidumbre respecto al comportamiento de la demanda. En el primer período, el de renovaciones, cerramos con 11.500 abonos. Luego, parte de los 10.000 socios vigentes tomaron el saldo final. No fue necesario abrir la tercera ventana para público general”, destacaba Juan Pablo Pareja, gerente general de Cruzados, al término del proceso de venta.

“Por ahora la definición es mantener la cifra. Sabemos que hay demanda para una cantidad mayor, pero nuestra definición es sostener este número”, añade.

Entre los datos que marcan la temporada aparece O’Higgins, que por primera vez comercializa abonos tras operar solo con socios durante las campañas anteriores.

Cobresal, por su lado, mantiene su modelo de socios en la actualidad. Claro que ellos pueden entrar a todos los partidos del cuadro minero en condición de local. Sin embargo, es algo que no ocurre en todos los casos, ya que muchos de los socios al día de la institución de la Región de Atacama residen fuera de El Salvador. También se trata de una localidad con población flotante.

Unión La Calera proyecta crecer hasta 750 tras el regreso de su escudo original. Mientras que Coquimbo Unido aumentó en 500 abonados su base luego del título, manteniendo una fidelidad que se sostiene más allá del histórico e inédito campeonato de Primera División que consiguieron.