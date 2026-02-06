Tras un conflicto en el camarín: Coquimbo Unido finiquita a Matías Fracchia tres semanas después de su llegada

Coquimbo Unido atraviesa días complejos en el inicio de la temporada 2026. Este viernes se selló la salida del defensor Matías Fracchia, quien firmó su finiquito y dejó el club apenas tres semanas después de su arribo, tras un conflicto interno con el cuerpo técnico y parte del plantel.

El zaguero de 30 años había llegado como uno de los refuerzos del campeón del fútbol chileno con miras a la defensa del título y a la Copa Libertadores. Sin embargo, su estadía en la Cuarta Región fue breve y marcada por tensiones que se arrastraban desde mediados de enero.

El quiebre se produjo luego de que el cuerpo técnico encabezado por Hernán Caputto decidiera no considerar a Fracchia dentro de los citados para la final de la Supercopa, disputada en Viña del Mar. La exclusión no dejó conforme al jugador, según supo El Deportivo.

Tras el retorno del plantel a la Cuarta Región, el defensor fue increpado por algunos de sus compañeros, quienes no compartían su reacción frente a la decisión técnica. A partir de ese episodio se iniciaron conversaciones entre el jugador, el cuerpo técnico y la dirigencia. Fracchia quedó fuera de las convocatorias posteriores y no volvió a ser considerado para los encuentros oficiales del equipo. No estuvo en la derrota por la mínima ante Universidad de Concepción.

Finalmente, este viernes se alcanzó un acuerdo entre las partes para poner término anticipado a su vínculo contractual. El defensor alcanzó a disputar solo un partido oficial con la camiseta aurinegra. Jugó 78 minutos en la semifinal de la Supercopa ante Deportes Limache. Posteriormente, no fue convocado. Sin embargo, desde el elenco pirata aseguran que la negociación se dio en buenos términos entre las partes, pese al conflicto de las últimas semanas.