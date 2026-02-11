SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Germán Gaich, el nuevo entrenador de Alejandro Tabilo que dirigió a un ex top ten

    La primera raqueta nacional terminó su relación con Horacio Matta hace algunas semanas, lo que levantó la duda sobre quién lo acompañaría en los primeros torneos del año. En el Argentina Open, Jano confirmó a su nuevo preparador.

    Por 
    Diego Donoso
    Germán Gaich es el nuevo entrenador de Tabilo.

    Alejandro Tabilo (71°) sigue tomando ritmo en el 2026. La primera raqueta nacional comenzó un año movido, en el que cayó en su primer duelo en el Abierto de Australia, llegó a la final del Challengher 100 de Concepción y participó en la victoria chilena por 4-0 sobre Serbia en la Copa Davis.

    Su camino continúa en el ATP 250 de Buenos Aires, donde se impuso en su debut ante el argentino Facundo Díaz Acosta (285°) por parciales de 7-6 y 6-3, lo cual le dio el pase a los octavos de final. Este miércoles, en tanto, tendrá un desafío mayor: medirá fuerzas frente al brasileño João Fonseca (33°).

    Su 2026 también estuvo marcado por su separación con el entrenador Horacio Matta. El tenista chileno confirmó que ya no es entrenado por el coach y se refirió al motivo tras su duelo en el Argentina Open.

    Fue más una decisión personal de él. Yo creo que está en otra etapa de su vida en este minuto, queriendo hacer otras cosas. Se lo respeté y terminamos en muy buenas condiciones. Siempre mucho cariño con él, vivimos hartas cosas lindas y seguimos en contacto y nada, hay que tratar de hacer la transición lo mejor posible”, contó el deportista.

    Su respuesta derivó en confirmar que Germán Gaich es su nuevo entrenador para el 2026. “Lo conocía de antes, en el circuito siempre habíamos pegado buena onda. Contacté algunos entrenadores, él estaba motivado y le gustó la idea. Es un muy buen entrenador. Estamos haciendo un par de semanas en la gira sudamericana, tal vez Indian Wells y Miami, vamos viendo el proceso”, declaró Tabilo tras su victoria.

    Quién es Gaich, el nuevo entrenador de Tabilo

    Tabilo se impuso en su debut en Buenos Aires, siendo entrenado por Gaich. Por: Mariano Garcia/ UNAR via Photosport Mariano Garcia/ UNAR via Photosport

    El entrenador argentino es oriundo de la provincia de Córdoba y también fue tenista, pero jugó como profesional hasta los 24 años. Su mejor posición en el circuito fue 740° del mundo en 2009.

    A partir de los 25 años se dedicó a preparar a tenistas, entre los que se encuentran Facundo Argüello, Pedro Cachín, Eduardo Schwank, Facundo Bagnis, entre otros.

    El salto para su carrera fue entrenar en 2017 a la brasileña Beatriz Haddad Maia (67°), quien fue 10° del mundo. Con ella cosechó buenos desempeños, pero luego de tres años dejaron de trabajar juntos.

    Luego, pasó a dirigir al italiano Fabio Fognini, ex 9° del mundo, quien se encuentra retirado desde el año pasado. Además, acompañó al español Pedro Martínez (94°) y lo entrenó en los Juegos Olímpicos de París 2024.

    La relación laboral con Martínez finalizó en 2025, lo que le permite entrenar hoy a Tabilo. No es seguro cuánto dure acompañando al chileno, como lo confirmó el propio deportista chileno. Estarán algunas semanas en los torneos sudamericanos y puede que también en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.

    Más sobre:Gérman GaichAlejandro TabiloATP 250 de Buenos AiresArgentina OpenHoracio MattaCopa Davis

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La contraofensiva de Dorothy: Contraloría defiende que solicitud de datos de niños trans es para fiscalización

    Las sociedades que unen al futuro subsecretario de Seguridad con imputados del caso tragamonedas y casas de apuesta online

    “Transforma SPA”: Jara se suma a la lista de exministros de Boric que abrieron consultoras

    En vísperas del cuarto aniversario de la guerra: cómo viven los ucranianos el conflicto bajo un crudo invierno

    Desde cocinillas defectuosas a demoliciones sin hacer: otros insólitos hallazgos de Contraloría tras megaincendio

    Kurt Cobain: cómo la sombra de la duda vuelve a Seattle 32 años después

    Lo más leído

    1.
    Se llena de elogios: Diego Simeone se rinde ante la estrategia aplicada por Manuel Pellegrini

    Se llena de elogios: Diego Simeone se rinde ante la estrategia aplicada por Manuel Pellegrini

    2.
    Organizado por Aníbal Mosa: el desconocido cara a cara entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo

    Organizado por Aníbal Mosa: el desconocido cara a cara entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo

    3.
    Castellón le mete presión a Meneghini en la U: “Se nos está acabando el tiempo para que empiece a funcionar el equipo”

    Castellón le mete presión a Meneghini en la U: “Se nos está acabando el tiempo para que empiece a funcionar el equipo”

    4.
    Un castigo inédito: la sanción del Tribunal de Disciplina a la U tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Nacional

    Un castigo inédito: la sanción del Tribunal de Disciplina a la U tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Nacional

    5.
    De la Peña se rinde ante Nicolás Massú y su récord en la Copa Davis: “Es un combo casi imbatible que tiene Chile”

    De la Peña se rinde ante Nicolás Massú y su récord en la Copa Davis: “Es un combo casi imbatible que tiene Chile”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Unión Española por la Noche Alba Solidaria

    Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Unión Española por la Noche Alba Solidaria

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    Rating del martes 10 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 10 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Unión Española por la Noche Alba Solidaria
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Unión Española por la Noche Alba Solidaria

    La contraofensiva de Dorothy: Contraloría defiende que solicitud de datos de niños trans es para fiscalización

    Las sociedades que unen al futuro subsecretario de Seguridad con imputados del caso tragamonedas y casas de apuesta online

    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom
    Negocios

    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom

    Fiscalía Nacional Económica inicia investigación por la adquisición de Empresas Banmédica y de Andes Logistics

    Chile registra su mayor producción de oro de la década y también aumenta la de plata

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump
    Tendencias

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump

    La actividad que puede ayudar a retrasar el envejecimiento, según una investigación científica

    Por qué Rusia está limitando la app Telegram y qué hay detrás de la medida

    Organizado por Aníbal Mosa: el desconocido cara a cara entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo
    El Deportivo

    Organizado por Aníbal Mosa: el desconocido cara a cara entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo

    Germán Gaich, el nuevo entrenador de Alejandro Tabilo que dirigió a un ex top ten

    Real Madrid y la UEFA hacen las paces: se anuncia el final del fallido proyecto de la Superliga europea

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos
    Tecnología

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    El Unpacked 2026 de Samsung ya tiene fecha y coordenadas oficiales

    Kurt Cobain: cómo la sombra de la duda vuelve a Seattle 32 años después
    Cultura y entretención

    Kurt Cobain: cómo la sombra de la duda vuelve a Seattle 32 años después

    Britney Spears vende los derechos de sus canciones en acuerdo millonario

    The Cardigans en Santiago: una noche entre el homenaje a Violeta Parra y sus hits

    En vísperas del cuarto aniversario de la guerra: cómo viven los ucranianos el conflicto bajo un crudo invierno
    Mundo

    En vísperas del cuarto aniversario de la guerra: cómo viven los ucranianos el conflicto bajo un crudo invierno

    Gobierno de Javier Milei invita al Papa León XIV a visitar Argentina

    Zelenski adelanta que las próximas conversaciones con Rusia tratarán sobre la cuestión territorial

    Bombones de tahini y dátiles
    Paula

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York