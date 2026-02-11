Germán Gaich, el nuevo entrenador de Alejandro Tabilo que dirigió a un ex top ten

Alejandro Tabilo (71°) sigue tomando ritmo en el 2026. La primera raqueta nacional comenzó un año movido, en el que cayó en su primer duelo en el Abierto de Australia, llegó a la final del Challengher 100 de Concepción y participó en la victoria chilena por 4-0 sobre Serbia en la Copa Davis.

Su camino continúa en el ATP 250 de Buenos Aires, donde se impuso en su debut ante el argentino Facundo Díaz Acosta (285°) por parciales de 7-6 y 6-3, lo cual le dio el pase a los octavos de final. Este miércoles, en tanto, tendrá un desafío mayor: medirá fuerzas frente al brasileño João Fonseca (33°).

Su 2026 también estuvo marcado por su separación con el entrenador Horacio Matta. El tenista chileno confirmó que ya no es entrenado por el coach y se refirió al motivo tras su duelo en el Argentina Open.

“Fue más una decisión personal de él. Yo creo que está en otra etapa de su vida en este minuto, queriendo hacer otras cosas. Se lo respeté y terminamos en muy buenas condiciones. Siempre mucho cariño con él, vivimos hartas cosas lindas y seguimos en contacto y nada, hay que tratar de hacer la transición lo mejor posible”, contó el deportista.

Su respuesta derivó en confirmar que Germán Gaich es su nuevo entrenador para el 2026. “Lo conocía de antes, en el circuito siempre habíamos pegado buena onda. Contacté algunos entrenadores, él estaba motivado y le gustó la idea. Es un muy buen entrenador. Estamos haciendo un par de semanas en la gira sudamericana, tal vez Indian Wells y Miami, vamos viendo el proceso”, declaró Tabilo tras su victoria.

Quién es Gaich, el nuevo entrenador de Tabilo

Tabilo se impuso en su debut en Buenos Aires, siendo entrenado por Gaich. Por: Mariano Garcia/ UNAR via Photosport Mariano Garcia/ UNAR via Photosport

El entrenador argentino es oriundo de la provincia de Córdoba y también fue tenista, pero jugó como profesional hasta los 24 años. Su mejor posición en el circuito fue 740° del mundo en 2009.

A partir de los 25 años se dedicó a preparar a tenistas, entre los que se encuentran Facundo Argüello, Pedro Cachín, Eduardo Schwank, Facundo Bagnis, entre otros.

El salto para su carrera fue entrenar en 2017 a la brasileña Beatriz Haddad Maia (67°), quien fue 10° del mundo. Con ella cosechó buenos desempeños, pero luego de tres años dejaron de trabajar juntos.

Luego, pasó a dirigir al italiano Fabio Fognini, ex 9° del mundo, quien se encuentra retirado desde el año pasado. Además, acompañó al español Pedro Martínez (94°) y lo entrenó en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La relación laboral con Martínez finalizó en 2025, lo que le permite entrenar hoy a Tabilo. No es seguro cuánto dure acompañando al chileno, como lo confirmó el propio deportista chileno. Estarán algunas semanas en los torneos sudamericanos y puede que también en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.