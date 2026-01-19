No sigue con Horacio Matta: Alejandro Tabilo se queda sin entrenador en medio de un convulsionado inicio de temporada.

Alejandro Tabilo (79° del ranking ATP) ha tenido un convulsionado inicio de temporada. La primera raqueta nacional quedó eliminada en la primera ronda del Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, tras caer ante el francés Quentin Halys (83°), quien se impuso por 6-2, 6-2 y 7-6 (2) en una hora y 54 minutos de juego.

El partido tuvo un desarrollo favorable para el europeo, que consiguió quiebres en momentos clave durante los dos primeros sets y sostuvo su servicio con regularidad. En el tercer parcial, Tabilo logró mayor estabilidad, pero el desenlace se definió en el tie break, donde Halys fue superior.

Más allá del resultado deportivo, el foco estuvo puesto en una situación extradeportiva que rodeó al tenista chileno. En el box de Tabilo no estuvo presente su entrenador, Horacio Matta, quien lo había acompañado durante las últimas temporadas. La ausencia llamó la atención del entorno y fue confirmada posteriormente como el término del vínculo profesional entre ambos.

Tabilo y Matta.

Según información de radio ADN, la relación laboral entre Tabilo y Matta finalizó tras la participación del chileno en el ATP 250 de Hong Kong, disputado a comienzos de enero.

Durante ese periodo, Tabilo alcanzó el mejor momento de su carrera profesional. El zurdo logró consolidarse como la principal raqueta nacional, mantenerse de forma estable en el circuito ATP y disputar torneos de mayor exigencia. Además, consiguió importantes triunfos ante jugadores ubicados en los primeros puestos del ranking. Sin embargo, los últimos meses han estado marcados por las derrotas y polémicas fuera de la cancha.

Tras la decisión, Matta regresó a Estados Unidos, donde retomó sus funciones en su academia personal.

La eliminación en Australia y el cambio en su equipo de trabajo se producen en un momento clave de la temporada. Por ahora, el chileno deberá reorganizar su planificación deportiva mientras define el rumbo de su proyecto para lo que resta del año.