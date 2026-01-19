SUSCRÍBETE POR $1100
    Temprana derrota: Alejandro Tabilo se despide en sets corridos del Abierto de Australia ante el francés Halys

    La raqueta chilena (79° del ranking) cayó en la primera ronda del primer Grand Slam de la temporada. El galo (83°) se impuso con parciales de 6-2, 6-2 y 7-6 (2).

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Alejandro Tabilo perdió en sets corridos frente al francés Halys. FOTO: Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Alejandro Tabilo se fue muy temprano del Abierto de Australia. El deportista chileno cayó en sets corridos en la primera ronda de Melbourne, el primer Grand Slam de la temporada, ante el francés Quentin Halys (83°), quien se impuso con parciales de 6-2, 6-2 y 7-6 (2), tras una hora y 54 minutos de partido.

    Un partido que comenzó de manera extrema para la raqueta nacional. En el primer juego ya tuvo que batallar más de la cuenta para salvar un punto de quiebre en favor del europeo.

    Tras esas dudas iniciales, el chileno nacido en Canadá logró tomar ritmo para mantener su saque y llevar el parcial el 2-2. Sin embargo, en el quinto game, Halys aprovechó un mal momento del nacido en Toronto para quebrar el servicio y colocarse 3-2 arriba.

    Ese, precisamente, fue el punto de inflexión, al menos en el primer set. En el sexto, el “canadiense” logró llevar el juego al 30 iguales. Pese a ello, dos buenos servicios del europeo le permitieron alcanzar una ventaja de 4-2.

    Peor para Tabilo fue el séptimo juego. Errores no forzados y buenas devoluciones del francés dejaron en cero al chileno, quien volvió a ceder su servicio para quedar 5-2 abajo.

    Con el game a su favor, Halys llegó a estar a tres pelotas de set con su saque. El Jano solo pudo salvar uno de los intentos para que el galo se impusiera por un expresivo 6-2 en solo 29 minutos de partido.

    Debacle

    El inicio de la segunda manga no estuvo ajeno a imprevistos. Tras la primera pelota de Tabilo, la pelota dio en el fleje y se soltó la red. Contratiempo que detuvo el partido por cerca de 10 minutos, bajo 28 grados de calor y con una barra de simpatizantes chilenos que alentaban ruidosamente a su compatriota.

    Una vez reanudado el match, Tabilo no pudo tomar ritmo al servicio. Halys llevó el partido a cuatro igualdades parciales e, incluso, tuvo un punto de quiebre. El chileno salvó esa instancia y pudo mantener, con muchos problemas, su servicio para quedar 1-0 arriba en el segundo set.

    El chileno logró llevar el set a un parcial de 2-2. Pero, en el quinto juego, volvieron los problemas. El galo dejó en cero el saque de Tabilo y se puso adelante por 3-2. En el sexto, confirmó su supremacía y no tuvo mayores contratiempos para quedar en ventaja de 4-2.

    Envión del europeo que fue incontrarrestable para el canadiense. Quiebre en el séptimo para ponerse 5-2 y al servicio para imponerse en el segundo set. No falló y repitió el 6-2 en solo 37 minutos.

    Pesadilla para el Jano que estuvo cerca de extenderse al tercer set. En el primer juego, con el servicio del chileno, debió esforzarse para salvar un punto de quiebre y ponerse 1-0.

    Tabilo alcanzó a ponerse 2-1 arriba y consiguió un punto de quiebre en el cuarto juego, con Halys al saque. El europeo reaccionó y el parcial quedó 2-2 en el tercer set.

    Trámite sin mayores complicaciones para uno y otro jugador. Parcial de 4-4 y Tabilo al servicio en el noveno juego, tarea que supo sacar adelante, quedando en ventaja de 5-4.

    No lograron hacerse daño y, con el 6-6, el tercer set debió definirse en el tie break. Definición en la que Jano ganó el primer punto, pero luego cedió seis consecutivos para el francés, quien quedó 6-1. Tabilo alargó un poco la agonía, aunque perdió 7-2, en 48 minutos.

