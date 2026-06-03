Exministro Cordero destaca nombramiento de Pilar Giannini como subsecretaria de Seguridad: “Es una persona que conoce el sector”

El exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó la llegada de Pilar Giannini a la subsecretaría de Seguridad luego de que el ministro Martín Arrau, le solicitara la renuncia a Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana

Según sostuvo Cordero, en conversación con Radio Infinita, “los dos nuevos subsecretarios, pero particularmente en el caso de la subsecretaria Giannini, es una buena noticia, es una persona que además conoce el sector, pero sobre todo conoce bastante la evidencia empírica".

De acuerdo a lo que añadió Cordero, “yo creo que la evidencia empírica es muy relevante para poder tomar decisiones las más eficaces posibles, y no simplemente un argumento que es un anuncio”.

Asimismo, sostuvo que “las libertades de nombramiento y promoción son exclusivas del Presidente, pero los dos nuevos subsecretarios, yo tengo buenas referencias de él, en el caso de Pilar Giannini en particular, es una persona que es muy reconocida entre sus pares, y solo espero que les vaya muy bien”.

Registro de vándalos

El exministro de Seguridad Pública, además abordó el registro de de vándalos anunciado por el Presidente José Antonio Kast en la Cuenta Pública, apuntando que algunas sanciones asociadas podrían ser inconstitucionales y desviar el foco de las incivilidades.

“Lo genuinamente importante en nuestro país es tratar de abordar una regulación relativamente sensata en incivilidades”, mencionó.

Es así como recordó que en Chile ya existen mecanismos similares como el registro nacional de deudores de pensiones de alimentos y añadiendo “tener un registro de estas características para retirar beneficios o para condicionar es un asunto que yo creo que tiene que ser estudiado con un poco más de atención".

“En nuestro país no se puede sancionar con la pérdida de derechos provisionales, la Constitución lo prohíbe, quitar la PGU, por ejemplo, o establecer que los registros que tienen consecuencias sancionatorias para las personas, perpetuidad o un periodo extensivo de tiempo, porque eso por cierto es desproporcionado”, detalló el exministro de Seguridad.

Además según explicó, “varias de estas cosas tienen precedentes en la jurisprudencia del tribunal constitucional. Entonces yo creo que podríamos estar desviando la atención cuando lo relevante, insisto, son incivilidades”.

Respecto a las incivilidades, Cordero sostuvo que “uno de los factores que genera mayor temor después de los delitos violentos son las incivilidades“ y añadiendo que “lo clave para abordar incivilidades tiene que ver con cuáles son los mecanismos ejecutivos para que los infractores se persuadan de no seguir cometiendo eso”.

Es así como señaló que “yo creo que cuando hablamos de ese registro de vándalos, en verdad debiéramos volver a analizar lo que yo creo que es genuinamente importante, que es cómo abordamos las incivilidades que son muy disruptivas y generan mucho temor en la población.

Cifras de seguridad

En la ocasión, el exministro además respondió a los dichos de Kast durante la Cuenta Pública, que señaló que todos los índices de la materia subieron, durante el Gobierno de Gabriel Boric.

Según sostuvo Cordero, “Lo que pasa es que ese argumento tiene, como todo, cuando usted escenifica el conflicto, se pierde la rigurosidad de los datos”.

De acuerdo a lo que explicó, Chile tuvo indicadores muy complejos los años 2021-2022 añadiendo que “la gestión del presidente Boric en materia de seguridad se tradujo en la primera política contra el crimen organizado, en segundo lugar una destinación de recursos históricas en materia de seguridad y en tercer lugar la promoción conjuntamente con la oposición de acuerdos legislativos significativos”.

“El resultado de eso, además de la nueva reestructuración del ecosistema de seguridad pública, el delito de homicidio que estaba en 6.8 cada 100.000 habitantes bajó a 5.4, los eventos de violencia en la macro zona sur bajaron un 80%, los ingresos irregulares en la Macro Zona Norte bajaron cerca de un 50% y además de eso dejó consolidado un ecosistema de seguridad institucional muy clave”, expresó.

En la misma línea, Cordero destacó que “un gobierno que recibió una situación muy conflictiva en el país, por lo menos en materia de seguridad, pudo abordar esa situación con bastante pragmatismo, entregar una institucionalidad robusta e indicadores a la baja, que nosotros esperamos que siga por esa misma vía esta administración".