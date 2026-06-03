Ministra Arzola defiende revisión de mochilas en proyecto de Escuelas Protegidas: “Es una necesidad y hay que hacerle frente”

Tras la aprobación de Escuelas Protegidas en la Cámara de Diputados durante la tarde del martes, lo que dejó listo el proyecto para poder ser despachado a ley, la ministra de Educación María Paz Arzola enfatizó en la necesidad de integrar en la iniciativa elementos como la revisión de mochilas.

El proyecto incorpora una serie de medidas preventivas y sancionatorias en los establecimientos educacionales. Entre ellas, se incluye la revisión de mochilas, prohibición del uso de capuchas y sanciones para estudiantes participantes de tomas o en hechos de violencia.

En ese sentido, sobre el primer aspecto de la revisión, la secretaria de Estado defendió la necesidad de integrar estos elementos dentro de la legislación.

“ A mi me parece que no debiéramos estar poniéndolo en una ley, pero hemos llegado a una situación en la cual tenemos que ponerlo con ley . Tenemos que dar de ese modo respaldo a los profesores, a quienes están educando”, enfatizó en Radio13c.

“Tu le das al profesor el respaldo legal de que la medida que él va a tomar es correcta y que nadie puede ir a ponerla en duda. Nadie puede ir a decirle no, denuncia a la superintendencia porque usted le dijo a mi hijo que se quedara callado o que saliera de la sala, a eso hemos tenido que llegar”, añadió.

A lo que continuó: “Todo este proyecto, tener que revisar mochilas, tener que inhabilitar a alguien que cometa un acto violento o delito en un establecimiento educativo, tener que inhabilitarlo para la gratuidad. Ese es el escenario en el que estamos, en que surge este proyecto de ley. Yo les puedo decir que obviamente nosotros no teníamos en el programa de gobierno un proyecto de ley o una iniciativa prioritaria de permitir la revisión de mochilas, pero es una necesidad y hay que hacerle frente”.

Modificación al Sistema de Admisión Escolar

Siguiendo con el programa que lleva actualmente el Ejecutivo en materia de educación, esta semana el Presidente José Antonio Kast reafirmó durante la Cuenta Pública que buscarán una modificación al actual Sistema de Admisión Escolar (SAE) por medio de una propuesta que prontamente será ingresada al Congreso.

En ese sentido, se espera que a más tardar la próxima ingrese una reforma de ley que pondere el mérito de los alumnos y abra el espacio para que las familias escojan diversos proyectos educativos, elementos que precisamente detalló la secretaria de Estado para defender la necesidad de esta modificación.

“Nosotros estimamos que este sistema requiere tener más flexibilidad para poder incorporar el reconocimiento del mérito, variables que permitan fortalecer ciertos proyectos educativos y también dejar espacios para que criterios de prioridad, que no pueden ser universales en un sistema centralizado, pero que sí hacen sentido en ciertos colegios, puedan resolverse”, detalló Arzola.

“La idea es incorporar un espacio de mayor flexibilidad en este sentido, pero sin terminar con lo que existe hoy día. Nosotros vamos a incorporar mejoras al sistema y creemos que esa es la mejor forma de hacerlo”, añadió al respecto.