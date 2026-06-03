Senador Castro (PS) valora “hoja de ruta” presentada por Arrau en seguridad, pero critica ausencia de plazos y metas trazables

El senador Juan Luis Castro (PS) abordó esta jornada la exposión que realizó la jornada de ayer el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, ante la comisión de Seguridad Pública del Senado, de la cual es integrante.

La instancia tenía la finalidad de analizar el estado de seguridad del país, desarrollándose horas después que el titular de la cartera solicitara la renuncia a los subsecretarios, Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana.

En la sesión especial, el titular de la cartera de Seguridad Pública dio cuenta de siete focos de acción que tendrá el ministerio bajo su mando.

Consultado al respecto en Radio Pauta sobre cómo evaluaba el plan, el senador Castro manifestó en primera instancia que ahora “hay una hoja de ruta un poco más clara, definida, proyectos de ley, focos, prioridades”.

“Ahora es el momento de la acción, es lo que tiene que corroborarse en el tiempo que queda”, afirmó.

En este sentido, indicó, el Ejecutivo contará con el apoyo del PS “siempre que sean proyectos razonables y equilibrados”. En esto, el senador puso de ejemplo el proyecto de ingreso clandestino, el cual haría delito el ingreso de manera ilícita al país, sin embargo el volumen de personas que tendrían que ingresar a las cárceles sería imposible de sostener.

“O sea, si nos imaginamos, solamente los venezolanos, prácticamente duplicaríamos la capacidad de todas las cárceles, sería imposible, porque poner un escudo fronterizo, que me parece positivo para que no entren, pero a la vez decretar que van a tener un juicio en Chile, una condena de cárcel, hace imposible la labor de la Fiscalía y de las Policías”, afirmó

Otro ejemplo similar, apuntó, es el proyecto de inteligencia económica que está en tabla hoy.

“Es un proyecto donde la derecha curiosamente está pidiendo que todo lo que es levantamiento secreto bancario, que viene en el proyecto en forma bastante más amplia, se acote a determinados casos, lo cual parece bien curioso después de haber visto la Operación Tokio y todo lo que supimos ayer”, sostuvo. “O sea, creo que hay contradicciones en el mismo gobierno que tienen que ser aclaradas para que laseguridad avance con un paso fuerte y decisivo.

En cuanto a la exposición del ministro Arrau y si ahora hay efectivamente un plan de seguridad, el senador destacó positivamente a que ahora “hay un foco”, sin embargo “un plan siempre contiene plazos y metas trazables y medibles, como lo dijo el propio Presidente Kast en su Cuenta Pública”, y eso hoy día “todavía no está a la vista”.

“O sea, me encantaría que se dijera: mire, de aquí a fin de año las tasas de homicidio van a bajar en este porcentaje, de aquí a tres meses más todo lo que es el sicariato, extorsiones, van a tener este umbral”, apuntó.

Megarreforma

Por otra parte, y consultado sobre el proyecto de megarreforma del gobierno, Castro señaló que “si hay voluntad de diálogo del Ejecutivo, como yo creo que está ahí, en el sentido de que lo dijo el Presidente, se iniciarán las conversaciones”.

“En este instante, como está el escenario, nosotros no tenemos una razón para cambiar nuestros votos respecto a la idea de legislar", señaló, reafirmando el voto en contra.

En esta línea, y dependiendo de si el oficialismo reúne sus 26 votos y se aprobase la idea de legislar, indicó, “bueno, se conversará cada capítulo, cada tema. No hay ningún problema en eso de parte nuestra”.