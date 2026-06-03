CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Senador Castro (PS) valora “hoja de ruta” presentada por Arrau en seguridad, pero critica ausencia de plazos y metas trazables

    El ministro expuso ayer ante la comisión de Seguridad Pública, dando cuenta de siete focos de acción que tendrá el ministerio bajo su mando.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    EL SENADOR JUAN LUIS CASTRO.. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El senador Juan Luis Castro (PS) abordó esta jornada la exposión que realizó la jornada de ayer el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, ante la comisión de Seguridad Pública del Senado, de la cual es integrante.

    La instancia tenía la finalidad de analizar el estado de seguridad del país, desarrollándose horas después que el titular de la cartera solicitara la renuncia a los subsecretarios, Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana.

    En la sesión especial, el titular de la cartera de Seguridad Pública dio cuenta de siete focos de acción que tendrá el ministerio bajo su mando.

    Consultado al respecto en Radio Pauta sobre cómo evaluaba el plan, el senador Castro manifestó en primera instancia que ahora “hay una hoja de ruta un poco más clara, definida, proyectos de ley, focos, prioridades”.

    “Ahora es el momento de la acción, es lo que tiene que corroborarse en el tiempo que queda”, afirmó.

    En este sentido, indicó, el Ejecutivo contará con el apoyo del PS “siempre que sean proyectos razonables y equilibrados”. En esto, el senador puso de ejemplo el proyecto de ingreso clandestino, el cual haría delito el ingreso de manera ilícita al país, sin embargo el volumen de personas que tendrían que ingresar a las cárceles sería imposible de sostener.

    “O sea, si nos imaginamos, solamente los venezolanos, prácticamente duplicaríamos la capacidad de todas las cárceles, sería imposible, porque poner un escudo fronterizo, que me parece positivo para que no entren, pero a la vez decretar que van a tener un juicio en Chile, una condena de cárcel, hace imposible la labor de la Fiscalía y de las Policías”, afirmó

    Otro ejemplo similar, apuntó, es el proyecto de inteligencia económica que está en tabla hoy.

    “Es un proyecto donde la derecha curiosamente está pidiendo que todo lo que es levantamiento secreto bancario, que viene en el proyecto en forma bastante más amplia, se acote a determinados casos, lo cual parece bien curioso después de haber visto la Operación Tokio y todo lo que supimos ayer”, sostuvo. “O sea, creo que hay contradicciones en el mismo gobierno que tienen que ser aclaradas para que laseguridad avance con un paso fuerte y decisivo.

    En cuanto a la exposición del ministro Arrau y si ahora hay efectivamente un plan de seguridad, el senador destacó positivamente a que ahora “hay un foco”, sin embargo “un plan siempre contiene plazos y metas trazables y medibles, como lo dijo el propio Presidente Kast en su Cuenta Pública”, y eso hoy día “todavía no está a la vista”.

    “O sea, me encantaría que se dijera: mire, de aquí a fin de año las tasas de homicidio van a bajar en este porcentaje, de aquí a tres meses más todo lo que es el sicariato, extorsiones, van a tener este umbral”, apuntó.

    Megarreforma

    Por otra parte, y consultado sobre el proyecto de megarreforma del gobierno, Castro señaló que “si hay voluntad de diálogo del Ejecutivo, como yo creo que está ahí, en el sentido de que lo dijo el Presidente, se iniciarán las conversaciones”.

    “En este instante, como está el escenario, nosotros no tenemos una razón para cambiar nuestros votos respecto a la idea de legislar", señaló, reafirmando el voto en contra.

    En esta línea, y dependiendo de si el oficialismo reúne sus 26 votos y se aprobase la idea de legislar, indicó, “bueno, se conversará cada capítulo, cada tema. No hay ningún problema en eso de parte nuestra”.

    Más sobre:PolíticaComisión de SeguridadSenadoJuan Luis CastroPSMartín ArrauMinisterio de Seguridad Pública

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Metro de Santiago informa de servicio parcial en línea 4 por persona en las vías: cinco estaciones cerradas

    “Es una cuestión de bien común”: Rabat evita polemizar con Desbordes por cárcel en Santiago y llama a la generosidad

    CAP negocia con Aceros AZA para traspasar los activos siderúrgicos de Huachipato

    Neobanco de origen inglés Revolut, que pretende llegar a Chile, se reúne con la CMF

    Petro afirma que Trump “traiciona” su acuerdo de no intervenir en Colombia con su apoyo a De la Espriella

    Detienen a dos prófugos de la banda de “Los Costeños” que se encontraban en Colombia y Venezuela

    Lo más leído

    1.
    “Mi trabajo es de lunes a miércoles”: Diputado Kunstmann defiende viaje al extranjero durante semana distrital

    “Mi trabajo es de lunes a miércoles”: Diputado Kunstmann defiende viaje al extranjero durante semana distrital

    2.
    Megaproyecto sortea primera medición de fuerzas en el Senado e inicia tramitación en Comisión de Hacienda

    Megaproyecto sortea primera medición de fuerzas en el Senado e inicia tramitación en Comisión de Hacienda

    3.
    Boric pondera opción de volver a postular a La Moneda: “Sé que en un futuro mi nombre será uno de los que esté en discusión”

    Boric pondera opción de volver a postular a La Moneda: “Sé que en un futuro mi nombre será uno de los que esté en discusión”

    4.
    Indicaciones a sala cuna: la jugada de Kast para desactivar la bomba que instaló el Frente Amplio en el megaproyecto

    Indicaciones a sala cuna: la jugada de Kast para desactivar la bomba que instaló el Frente Amplio en el megaproyecto

    5.
    Quién es Pilar Giannini, la nueva subsecretaria de Seguridad Pública elegida por Arrau

    Quién es Pilar Giannini, la nueva subsecretaria de Seguridad Pública elegida por Arrau

    6.
    Quién es Gonzalo Guerrero, el nuevo subsecretario de Prevención del Delito

    Quién es Gonzalo Guerrero, el nuevo subsecretario de Prevención del Delito

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    “Es una cuestión de bien común”: Rabat evita polemizar con Desbordes por cárcel en Santiago y llama a la generosidad
    Chile

    “Es una cuestión de bien común”: Rabat evita polemizar con Desbordes por cárcel en Santiago y llama a la generosidad

    Detienen a dos prófugos de la banda de “Los Costeños” que se encontraban en Colombia y Venezuela

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    CAP negocia con Aceros AZA para traspasar los activos siderúrgicos de Huachipato
    Negocios

    CAP negocia con Aceros AZA para traspasar los activos siderúrgicos de Huachipato

    Neobanco de origen inglés Revolut, que pretende llegar a Chile, se reúne con la CMF

    Fiscal nacional económico alerta al Senado por recorte presupuestario de 15% desde 2018: advierte impacto en investigaciones, dotación y estudios de mercado

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección
    Tendencias

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    4 errores comunes en las entrevistas de trabajo y qué hacer en su lugar, según una especialista

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    Técnico del Congo aborda las alternativas para el amistoso contra la Roja: “Las dos selecciones tienen ganas de jugar”
    El Deportivo

    Técnico del Congo aborda las alternativas para el amistoso contra la Roja: “Las dos selecciones tienen ganas de jugar”

    Prodigio y acérrimo lector: la historia de Victor Wembanyama, el gran líder de los Spurs que va por el anillo de la NBA

    Los detalles del fenómeno Tim Payne: de 4.000 seguidores a convertirse en una de las historias virales del Mundial

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes
    Tecnología

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo

    Espías del público y payasos locos: las mil vidas de Allen Ginsberg junto a Bob Dylan
    Cultura y entretención

    Espías del público y payasos locos: las mil vidas de Allen Ginsberg junto a Bob Dylan

    Del conservatorio a las historias de taxi: Carla Serón, la chilena clave en el nuevo show de Ricardo Arjona

    Fallece Peabo Bryson, voz de clásicos de Disney y ganador del Festival de Viña el año 2000

    Petro afirma que Trump “traiciona” su acuerdo de no intervenir en Colombia con su apoyo a De la Espriella
    Mundo

    Petro afirma que Trump “traiciona” su acuerdo de no intervenir en Colombia con su apoyo a De la Espriella

    Londres apunta a “continuos errores” de Rusia en ataques, con “consecuencias letales” para su propia población

    Irán acusa a Estados Unidos de violar del nuevo el alto el fuego con sus ataques a un buque y la isla de Qeshm

    Hablemos de amor: las exigencias del colegio me tienen sobrepasada
    Paula

    Hablemos de amor: las exigencias del colegio me tienen sobrepasada

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”