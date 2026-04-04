Delegación de Hamas se reúne con el director de la Junta de Paz para implementar el alto al fuego en Gaza

Una mujer palestina en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza. Foto: Moiz Salhi / Zuma Press / ContactoPhoto.

Una delegación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) se reunió este viernes en El Cairo con el director ejecutivo de la Junta de Paz para Gaza, Nickolai Mladenov, como parte de los “esfuerzos” para implementar el alto el fuego en la Franja de acuerdo al plan del presidente estadounidense, Donald Trump, cuya aplicación fue pactada en octubre entre la formación y el gobierno de Israel.

Los enviados del grupo palestino a la instancia se reunieron con Maldenov y mediadores de Egipto, Qatar y Turquía, a los que expusieron la necesidad de complementar “todas las cláusulas” de la primera fase de la tregua en Gaza, vigente desde el 10 de octubre pasado, “de forma precisa y fiel”, informó Hamas a través de un comunicado recogido por el diario palestino Filastin.

Foto: Europa Press/Contacto/Bianca Otero.

También pidieron que el Comité Nacional para la Administración de Gaza -la autoridad de “tecnócratas” palestinos constituida según el plan de paz de EE.UU.- comience a gestionar “inmediatamente” todos los aspectos de la vida y los servicios básicos en la Franja, para “crear un ambiente propicio para avanzar con los primeros procesos de reconstrucción”, de tal manera que se garantice el regreso a “la vida normal” en el enclave.

Desde el movimiento señalaron que las negociaciones para avanzar en el alto al fuego “continúan en curso”, tras recibir una invitación para concluir estas conversaciones en El Cairo “en los próximos días”.

“La delegación reafirmó la seriedad y la positividad de Hamas y las facciones palestinas para continuar con los pasos para implementar el acuerdo de alto el fuego en todas sus etapas, y su compromiso con lo que firmaron” , subrayó el grupo en su comunicado.

Los negociadores, encabezados por el Dr. Khalil al-Hayya, líder del movimiento en Gaza, llegaron el jueves a Egipto, donde mantuvieron una serie de reuniones con las autoridades y los mediadores de este país, como con representantes del resto de grupos palestinos, además del ya citado encuentro con Mladenov.

La reunión con el director ejecutivo de la Junta de Paz ocurre días después de que el grupo militante criticase la propuesta presentada por Mladenov para su desarme, por considerar que “contradice” el plan inicial del presidente Trump, cuya aplicación fue pactada hace casi medio año.