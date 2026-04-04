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    Pentágono cifra en 365 los militares estadounidenses heridos y 13 muertos en la guerra con Irán

    El desglose oficial revela que la mayoría de los lesionados pertenece al Ejército y a rangos subalternos, en medio de una escalada que sigue generando costos humanos crecientes.

    Por 
    Roberto Martínez
    Militares estadounidenses REUTERS/Jonathan Drake/File Photo JONATHAN DRAKE

    El Departamento de Defensa de Estados Unidos actualizó el balance oficial de bajas en el marco del conflicto con Irán, informando que un total de 365 militares estadounidenses han resultado heridos por fuego hostil, mientras que la cifra de fallecidos se mantiene en 13 desde el inicio de las operaciones.

    Los datos, incorporados al sistema de análisis de bajas militares (DCAS, por sus siglas en inglés), permiten dimensionar el impacto humano de la ofensiva liderada por Estados Unidos en Medio Oriente, en un escenario que continúa intensificándose.

    De acuerdo con el informe, la mayor parte de los heridos pertenece al Ejército, con 247 efectivos lesionados, seguido por la Armada con 63, la Fuerza Aérea con 36 y el Cuerpo de Marines con 19. No se reportan heridos en la Fuerza Espacial.

    En cuanto a la composición de las fuerzas afectadas, 201 de los militares heridos corresponden a personal en servicio activo, mientras que 110 forman parte de la reserva y 54 de la Guardia Nacional, lo que refleja un involucramiento amplio de distintos componentes de las Fuerzas Armadas.

    El desglose por rango muestra que los suboficiales concentran la mayor cantidad de lesionados, con 200 casos, seguidos por 85 oficiales y 80 soldados de rangos iniciales, evidenciando que gran parte de los afectados participa directamente en operaciones en terreno.

    Respecto a la distribución por sexo, 319 de los heridos son hombres, 43 mujeres y en tres casos no se determinó esta información.

    En términos etarios, el grupo más afectado corresponde a militares mayores de 35 años, con 116 casos, seguido por el rango entre 25 y 30 años, con 113 efectivos.

    Estas cifras se conocen en medio de una guerra que ha generado crecientes cuestionamientos tanto a nivel interno como internacional, debido al aumento sostenido de víctimas y al riesgo de una escalada mayor en la región.

    Pese a ello, el Pentágono no ha entregado detalles adicionales sobre la evolución de los heridos ni sobre eventuales cambios en la estrategia militar, mientras persisten las tensiones en Medio Oriente y se mantiene la incertidumbre respecto a la duración del conflicto.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteEE.UU.IránPentágonoMilitaresFallecidosHeridosBajasMundo

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