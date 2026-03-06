Leandro Benegas le anota a San Luis y revive una antigua necesidad en la Primera B. El delantero marca la igualdad para Curicó Unido ante el cuadro quillotano, aunque el tanto, en rigor, debió ser invalidado: el impacto con el balón se produce con el brazo derecho del delantero. Ni el juez Cristián Droguett ni sus colaboradores apreciaron la infracción. El árbitro, de hecho, marcó el centro del campo de juego, validando la conquista.

Los canarios ardieron. “Son errores tan graves que no pueden pasar. La mano fue clara. Creo que hay cosas que se deben mejorar y es importante que se tomen cartas en el asunto rápidamente”, disparó Humberto Suazo, el técnico del equipo quillotano. La exigencia de Chupete fue enérgica: quiere VAR en los partidos de la segunda categoría del fútbol nacional. “Debe utilizarse en nuestra división, ya que son errores garrafales, los que ya vienen siendo constantes en cada partido”, estableció.

No fue el único. A través de una historia en Instagram, Marcelo Salas, dueño y presidente de Deportes Temuco, adscribió al postulado del goleador de las Eliminatorias para Sudáfrica 2010. “Lo venimos diciendo hace rato: es necesario el VAR en la Serie B. Creo que es importante para toda la industria del fútbol contar con él y con costos bajos. Sigo creyendo, como el año pasado, que se puede hacer”, escribió, con la imagen de la irregular conquista como fondo.

Qué es el VAR Light, el desesperado llamado de auxilio de la Primera B para evitar los errores arbitrales

En 2019, cuando se anunció la implementación del VAR en los partidos del fútbol chileno, preferentemente en la Primera División, aunque también ha operado en instancias decisivas de la Copa Chile y en la Supercopa, se estimó el costo de su operación en US$ 2 millones.

Hace un año, se comenzó a analizar una solución más económica para la Primera B: el denominado VAR Light. En la práctica, una implementación más reducida del sistema, que requiere entre cuatro y ocho cámaras para su funcionamiento, se orienta a situaciones específicas (como las infracciones en las áreas y las tarjetas) y, en lo medular, prescinde del VOR, la cabina en la que un grupo de jueces y operadores de video manipulan el sistema para entregarle información al juez central, en quien reside la determinación de decidir si acepta las sugerencias que le entregan o se mantiene apegado a la percepción que le quedó, inicialmente, en el campo de juego.

Las tarjetas que se ocuparon durante el Mundial Sub 20.

En el Mundial Sub 20 que se organizó en Chile el año pasado ya operó una forma de VAR Light: el Football Video Support (FVS). Los entrenadores contaban con dos opciones por partido para pedir una revisión. Debían exhibir una tarjeta a modo de notificación al árbitro del compromiso. Goles, penales, tarjetas rojas directas o errores de identidad en acciones específicas fueron establecidos como los elementos sobre los que se podía plantear la objeción. Si la impugnación era exitosa, no se descontaba de las disponibles.

Una idea pendiente

La idea viene dando vueltas desde hace exactamente un año, también por errores referiles y, coincidentemente, por una queja del Matador. “Ojalá la ANFP, Milad, se ponga los pantalones y pueda poner VAR en toda la división, porque esto es un desastre“, dijo el exgoleador de la Roja después de un choque entre Deportes Temuco y Deportes Concepción.

Esa vez, Milad anunció la implementación del denominado VAR Light. “Nosotros vamos a implementar el ‘VAR Light’ próximamente, porque los costos son más bajos y cumple la misma función", declaró el timonel del fútbol chileno. "Este proyecto lo estamos desarrollando para el 2026”, profundizó el dirigente.

En Quilín aclaran que no hay una fecha establecida para la implementación. Antes, debe producirse una situación clave: conseguir el financiamiento para poner en marcha el sistema. De cualquier forma, advierten que en el actual curso deberían producirse novedades, en la línea de lo que planteó Milad, sin especificar una fecha. “A mediano plazo”, se limitan a responder en la ANFP, la entidad que rige al fútbol nacional. La certeza respecto de las fechas se producirá durante el año, cuando se lleve a efecto la respectiva licitación. “Difícilmente antes de la primera rueda”, sostienen.

Preliminarmente, la intención es disponer un sistema centralizado.